ענהאל שמואלי, כוכבת הרשת שפרצה ב"מירוץ למיליון", חושפת כי לאחר שעברה סבבים טיפולים מפרכים ואחריהם גם נאלצה לחוות לידה שקטה, שהיא מפסיקה אותם. "אני לא מסוגלת שייגעו בי", משתפת שמואלי בסטורי

ענהאל שמואלי, כוכבת הרשת שפרצה לחיינו יחד עם עקיבא ב"מירוץ למיליון", עוררה שיח רב ברשתות בעקבות טיפולי הפוריות שעברה. לאחר שחוותה גם הפלה וגם לידה שקטה וכואבת, שמואלי מפרסמת סטורי ובו היא חושפת כי החליטה לעצור את טיפולי הפוריות.

בסטורי שפרסמה לעוקבים שלה אמרה ענהאל שמואלי: "לגביי הטיפולים החלטתי, החלטנו, שלא נכון לי לחזור לטיפולים. משתי סיבות: אחד, אני לא מסוגלת שייגעו בי, לא מסוגלת סליחה על המילה 'לפתוח רגליים'. זאת הייתה אחת השנים המורכבות והמאתגרות בחיים שלי, גם ההפלה וגם הלידה השקטה וכל הטיפולים שקדמו לסבבים האלו, אני לא יכולה".

שמואלי פירטה גם את הסיבה השנייה: "אני מראש החלטתי כי ברוך ה' יש לי 4 ילדות בריאות בבית, החלטתי שאני עושה את הטיפולים כדי לא להתחרט יום אחד. אבל אלו 2 העוברים האחרונים שהיו לי מכל הסבבים. אני משאירה את זה עכשיו לאלוקים. אם הוא רוצה שיהיה לי ילד בברכה, לא רוצה והוא רוצה שאעבור שיעור בלהסתפק במה שיש לי – מהמם. זאת הדרך. אבל אני יודעת ש כרגע לא מסוגלת שיגעו בי אז אני לא חוזרת לטיפולים".

נזכיר כי בפוסט מרגש בחודש אוקטובר חשפה אושיית הרשת ויוצאת "המירוץ למיליון" ענהאל שמואלי, כי היא חוותה לידה שקטה: "קראנו לך 'הנסיך', כי בן אחרי ארבע בנות שרק מחכות ומנשקות אותך בבטן מגיע עם שטיח אדום. השמועה אמרה שעם בעיטות בבטן כמו שלך לסיירת מטכ״ל כבר התקבלת ועם אבא כמו שלך היה לי ברור כמו כל אמא שמסתמן לך ראש הממשלה הבא", כתבה שמואלי בפוסט שפרסמה בעמוד האינסטגרם שלה.

"לא דמיינתי שזה יהיה הסיפור שלנו, כואב לי כל הגוף. לידה על אופטלגין בלי אפידורל, ברית מילה שקטה בלי אורחים, חלב בשפע בלי תינוק יונק. קבר קטנטן בלי מנחמים. נשבר לנו הלב, היית הריון יקר עובר אחרון חביב". עוד כתבה בכאב: ״אדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, קשוח, אני מודה אבל תודה אלוקים היו פה הרבה ניסים אני בטוחה גם אם עוד קשה לי להיאחז בהם. עוד יקח לנו זמן לעכל. בבקשה בקש עלינו רחמים שם למעלה, נזכור אותך תמיד. אוהבים אותך , אמא, אבא, יהלי, אור, מאיה ואריאל".