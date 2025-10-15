הבלוגרית ואושיית הרשת הסרוגה ענהאל שמואלי שיתפה היום את עוקביה כי חוותה לידה שקטה והבטיחה שתתן מענה לנשים נוספות שעוברות תהליך דומה

בפוסט מרגש חשפה היום אושיית הרשת ויוצאת "המירוץ למיליון" ענהאל שמואלי, כי לאחרונה חוותה לידה שקטה:

"קראנו לך 'הנסיך', כי בן אחרי ארבע בנות שרק מחכות ומנשקות אותך בבטן מגיע עם שטיח אדום. השמועה אמרה שעם בעיטות בבטן כמו שלך לסיירת מטכ״ל כבר התקבלת ועם אבא כמו שלך היה לי ברור כמו כל אמא שמסתמן לך ראש הממשלה הבא", כתבה שמואלי בפוסט שפרסמה בעמוד האינסטגרם שלה.

"לא דמיינתי שזה יהיה הסיפור שלנו, כואב לי כל הגוף. לידה על אופטלגין בלי אפידורל, ברית מילה שקטה בלי אורחים, חלב בשפע בלי תינוק יונק. קבר קטנטן בלי מנחמים. נשבר לנו הלב, היית הריון יקר עובר אחרון חביב". עוד כתבה בכאב: ״אדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, קשוח, אני מודה אבל תודה אלוקים היו פה הרבה ניסים אני בטוחה גם אם עוד קשה לי להיאחז בהם. עוד יקח לנו זמן לעכל. בבקשה בקש עלינו רחמים שם למעלה, נזכור אותך תמיד. אוהבים אותך , אמא, אבא, יהלי, אור, מאיה ואריאל".

ושמואלי סיימה באמירה כללית: ״לכל חברותי ההריוניות חשוב לי לכתוב שתדעו שמדובר באירוע נדיר בשונה מהפלה. לידות שקטות הן מנת חלקן הכואבת של 900-1200 נשים בשנה, 1.8% מכלל נשים היולדות. עוד מוקדם, יש לי המון מה להגיד על לידה שקטה. זה לאבד ילד בלי שבעה, בלי נחמה. אין כמעט על כך מידע, אני צמאה לזה. ואני בוודאות אתן לזה מענה".