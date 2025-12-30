לרגל יום הולדתה ה-70 של פנינה רוזנבלום: מעוני בפתח תקווה, דרך מוזיקה, ביזנס ופוליטיקה – ועד שירים בזמן מלחמה. עשרה רגעים בקריירה של אחת הדמויות המדוברות בתרבות הישראלית

היא הייתה דוגמנית, זמרת, אשת עסקים, חברת כנסת – ובעיקר דמות שלא אפשר היה להתעלם ממנה. לרגל יום הולדתה ה-70 של פנינה רוזנבלום, חזרנו לעשרה רגעים ותחנות שמספרים את סיפורה של אחת הנשים הכי מדוברות בתרבות הישראלית

1. ילדות בלי רשת ביטחון

רוזנבלום נולדה וגדלה בפתח תקווה, במשפחה שחיה בדוחק. אביה עזב כשהייתה פעוטה, והמציאות הכלכלית לא האירה לה פנים. דווקא משם נולד הדחף הבלתי מתפשר לפרוץ, להיראות, ולהישמע.

2. הפריים הראשון – והשערורייה הראשונה

כבר ב-1971 הופיעה בסרט "מלכת הכביש". הסצנות הנועזות עוררו סערה ציבורית ותביעה מצד אמה – שנדחתה. כך החלה קריירה שלא חששה לעורר מחלוקת.

3. תחרויות יופי? רק אם מנצחים

תמונתה הופיעה כמועמדת למלכת היופי, אך היא בחרה לפרוש מיוזמתה מחשש שהפסד יפגע במותג שבנתה – מהלך שמלמד על חשיבה תדמיתית ועסקית יוצאת דופן לתקופה.

4. מהלהקות הצבאיות לניו יורק

היא שירתה בלהקות צבאיות, השתחררה מוקדם, והמריאה לארצות הברית. שם אימצה זמנית את השם פנינה גולן, עבדה כדוגמנית והבינה מקרוב איך נראה שואו-ביזנס בינלאומי.

5. "תמיד אישה" – פלופ שהפך לאגדה

בקדם אירוויזיון 1983 הגיעה רוזנבלום למקום האחרון, אך עם השנים הפך השיר לאחד המזוהים איתה ביותר ולפריט קאלט בתרבות הישראלית. הביקורת והלעג לא עצרו אותה – והשם נשאר.

6. זמרת, שחקנית – ויעד קבוע לרכילות

לצד המוזיקה, שיחקה בקולנוע, כתבה טורים למגזינים והייתה נוכחת כמעט תמיד בשיח התקשורתי. לא תמיד בהקשר מחמיא, אבל תמיד במרכז העניינים.

7. האימפריה העסקית על שמה

ב-1989 הוקמה חברת "פנינה רוזנבלום בע"מ. המותג, שנשען על דמותה, התרחב ממוצרי קוסמטיקה גם לתחומים נוספים והפך לעסק שמגלגל עשרות מיליוני שקלים בשנה.

8. ארבעה חודשים בכנסת

לאחר ניסיונות פוליטיים שלא צלחו, הושבעה ב-2005 כחברת הכנסת ה-16 מטעם הליכוד. כהונה קצרה, אך פרק נוסף בקריירה רבת-התחומים שלה.

9. כוכבת ריאליטי

מ"החיים על פי פנינה" ועד "רוקדים עם כוכבים" ו"המירוץ למיליון" – רוזנבלום זיהתה מוקדם את הפוטנציאל של הטלוויזיה והריאליטי, והפכה לחלק בלתי נפרד מהם.

10. שירים בזמן מלחמה

בעשור האחרון הוציאה רוזנבלום שירים שעסקו במלחמות ובמצב הביטחוני, מ"איפה הייתם בשביעי לעשירי" ועד "איראן ביי ביי". מבחינתה, זו שליחות.