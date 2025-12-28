דרמה במשפט נתניהו: הפרקליטות פועלת להביא את ישראל איינהורן לארץ, בשל חשש לשיבוש או הימלטות מאימת הדין

משפט נתניהו מתנהל הבוקר (ראשון) בלעדיו, כאשר מתקיים דיון נגד יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ועופר גולן בגין הטרדת עד המדינה שלמה פילבר. נאשם נוסף בתיק הוא שרוליק איינהורן, שלא התייצב לשימוע בענייננו ומתגורר בסרביה.

‏הפרקליטות הגישה לביהמ"ש מסמכים במעמד צעד אחד המתייחסים להליכים המתבצעים להביא את ישראל איינהורן לארץ, בשל האישום שהוגש נגדו בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר ובשני התיקים שבהם הוא חשוד ונחקר בסרביה (בילד וקטארגייט).

בפרקליטות פועלים להסגרתו של איינהורן מסרביה או הוצאת צו מעצר בינלאומי נגדו. עו"ד עמית חדד טען כי: "יש את הסוגיה של איינהורן שהתביעה אומרת שלא ניתן לנהל את התיק בלעדיו. התביעה צריכה לומר איך הם מתכוונים להביא אותו ומה הצפי.

"אני מניח שיבקשו הסגרה אבל האם ניתן להסגיר מסרביה? האם מסמכים נמסרו לסרביה? מדובר בכתב אישום על אירוע קטן שנמשך הרבה זמן. אנחנו רוצים להתחיל את התיק. זה תיק רונאל פישר 2 על סטרואידים".

התובע: "אני לא יכול לומר בבית משפט איזה מאמצים נעשים להבאתו של איינהורן בשל חשש לשיבוש או להימלטות". התובע הגיש מסמכים לעיון השופט בשלל החשש שאיינהורן יימלט מסרביה למדינה אחרת.

השופט עודד קלייטמן: "לאחר שעיינתי בשני מסמכים הגעתי למסקנה שמדובר במסמכים שאינם עוסקים במהותו של התיק אלא בהליכים מקדמיים אשר אף עניינם חורג מתיק זה ועל כן קיים חשש שיבוש חקירה והימלטות מאימת הדין". השופט הבהיר שהצפי לניסיון להבאת איינהורן הוא חודש וחצי.

עו"ד חדד: "לדעתי לא נראה את איינהורן מהמאמצים האלה". השופט קבע כי בדיון בעוד חודש וחצי התביעה תבהיר מה עלה מהמאמצים להבאת איינהורן.