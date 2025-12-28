סערת טקס הקולנוע של משרד התרבות: טקס הקולנוע החדש שיזם המשרד עורר כותרות בתקשורת ובעולם הקולנוע כאשר מועמדים רבים בחרו לפרוש ממנו ולהסיר את מועמדתם.

המהלך הזה גרם לשר התרבות והספורט מיקי זוהר לאיים כי יפגע בתקציבי הקולנוע, מה שעלול להוביל למשבר חמור בענף. אחרי ניסיונות גישור ופשרה החליטו הבוקר (ראשון) המועמדים שפרשו, להחזיר את מועמדותם לטקס הפרסים. בעקבות כך, הטקס צפוי להתקיים כמתוכנן – ביום שלישי הקרוב בבנייני האומה בירושלים.

בהודעה המלאה שיצאה הבוקר לתקשורת, שבמסגרתה הגיעו המועמדים לפשרה שאותה הובילו משרה אדרי ויקי רייסנר, נכתב כך: "מתוך דאגה אמיתית לעתידו של הקולנוע הישראלי, ולאחר שיחות עם המפיק משה אדרי שהבטיח לנו כי הוא פועל אישית מול שר התרבות להסדרת התקציבים לשנים 2025 ו-2026, להמשך תקצוב האיגודים והאקדמיה והמשך חיזוק חוק הקולנוע בישראל, החלטנו להיענות להפצרותיו של מר אדרי שנחזור אל המועמדויות שהסרנו ואל טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות. אנו סומכים על משה אדרי שיקיים את הבטחתו על מנת שהמצב יחזור לקדמותו ושהוא לוקח על כך אחריות אישית".

מיקי זוהר מסר את תגובתו לסיום הסאגה: "ההחלטה של המועמדים שפרשו לחזור בהם ולהשתתף בטקס – נכונה. זהו טקס ממלכתי ולא פוליטי שמשקף את אהבת הקהל הישראלי".

נזכיר כי בשבוע שעבר זוהר אמר "יוצרי הסרטים שפוגעים בחיילי צה״ל לא יקבלו כסף מאזרחי ישראל. לא במשמרת שלי". עוד התייחס זוהר לעניין תקציבי הקולנוע והוסיף: "כפי שהבטחתי – לא נממן יותר את טקס פרסי אופיר ונערוך שינוי בתקציבי הקולנוע. החגיגה נגמרה".