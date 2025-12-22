מועמדים לאליפות: הירושלמים הראו שהעונה הם קורצו מחומר אחר עם ניצחון דרמטי על חניכיו של בכר והתקרבות לפסגה

בית"ר ירושלים ניצחה הערב (שני) 2:1 את מכבי חיפה בסיום משחק דרמטי. הירושלמים התקרבו מרחק של שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע שבמקום הראשון, ופתחו פער של ארבע נקודות ממכבי תל אביב שבמקום השלישי.

עומר אצילי העלה את הירושלמים ליתרון מפנדל מדויק בדקה ה-79, קנג'י גורה השווה ארבע דקות מאוחר יותר, וזיו בן שימול קבע את תוצאת המשחק עמוק בתוספת הזמן בדקה ה-96. הירושלמים חגגו על חשבון הירוקים בזכות שני אקסים של חניכיו של ברק בכר, אצילי ובן שימול.

עוד באותו נושא המשבר מחריף: מכבי תל אביב שוב איבדה נקודות

אמש אחרי ההפסד של הפועל באר שבע מכבי תל אביב התארחו אצל מכבי נתניה בידיעה שהם חייבים ניצחון כדי לחזור למירוץ. אך האלופה שוב איבדה נקודות, עם שוויון 1:1, והיא עם ניצחון אחד בתשעה המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הם עם 29 נקודות, מרחק שש נקודות מהמקום הראשון. במוצאי שבת הפועל באר שבע מוליכת הטבלה התרסקה בתבוסה 3:0 לעירוני טבריה מהמקום ה-11.