המשנה ליועמ"שית, עו"ד אביטל סומפולינסקי, פרסמה חוות דעת חריפה נגד הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית. "העדפת שיקולים פוליטיים על פני עקרונות של חקירה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית"

היועצת המשפטית לממשלה הגישה את חוות דעתה בנוגע להצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית, אותה מקדמים חברי הכנסת של הליכוד.

"המתווה המוצע רצוף פגמים מהותיים, שלא יאפשרו להגיע לחקר האמת ולהפיק לקחי אמת, תוך העדפת שיקולים פוליטיים על פני עקרונות של חקירה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית", נכתב בחוות הדעת של עו"ד אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.

בחוות דעת הנמתחת על פני 27 עמודים, מזהירים בייעוץ המשפטי לממשלה, כי הצעת החוק "אינה הולמת את גודל השעה" ומייצרת מנגנון עקר שלא יזכה לאמון הציבור.

"כנסת זוטא": הפוליטיזציה של המינויים

הפגם המרכזי עליו מצביעה סומפולינסקי הוא שינוי שיטת מינוי חברי הוועדה. בעוד שבחוק הקיים נשיא בית המשפט העליון הוא שממנה את חברי הוועדה כדי להבטיח אי-תלות, ההצעה החדשה מבקשת להעביר את הכוח לידי הפוליטיקאים: יו"ר הכנסת, הקואליציה והאופוזיציה.

"במקום גוף מקצועי, תוקם 'כנסת זוטא'", נכתב בחוות הדעת. החשש הוא כי הוועדה תהפוך לזירת התגוששות בין נציגי המחנות, והציבור יתייג כל ממסד או מסקנה כפוליטיים בהתאם לזהות הממנה.

הנחקר יקבע מה יחקרו?

נקודת תורפה נוספת עליה עומדים בייעוץ המשפטי היא "הנדסת התהליך". לפי ההצעה, הממשלה – שהיא עצמה הגוף המרכזי שצריך להיחקר – תוכל להגדיר באופן פרטני את נושאי הבדיקה.

בחוות הדעת נטען כי מדובר בניגוד עניינים מובנה: "זהו מצב שבו הנחקר מעצב את גבולות החקירה של עצמו, מנווט את הנרטיב ויכול להימנע משאלות של אחריות אישית".

חשש משיתוק ומחוסר מקצועיות

מעבר לשאלת העצמאות, בייעוץ המשפטי מבקרים את המבנה התפעולי של הוועדה המוצעת:

ללא שופט בראש: ההצעה מוותרת על הדרישה שבראש הוועדה יעמוד שופט, מה שעלול לפגוע ביכולת לנהל חקירה מורכבת ולהכריע בין גרסאות.

מנגנון משתק: הדרישה לשני יושבי ראש (מהקואליציה ומהאופוזיציה) המחויבים להסכמה, עלולה להוביל למבוי סתום בכל החלטה בסיסית, כמו זימון עדים או שליחת מכתבי אזהרה.

אנלוגיה להמחשה: בייעוץ המשפטי השוו את המצב לאדם החשוד בעבירה שדורש לא רק לבחור את שופטיו, אלא גם להכתיב להם באילו ראיות מותר להם להביט, תוך וידוא שהשופטים יגיעו ממחנות יריבים כך שלא יצליחו להסכים על פסק דין.

"חקיקה פרסונלית שעוקפת את בג"ץ"

לסיכום, מגדיר הייעוץ המשפטי את ההצעה כ"חקיקה פרסונלית" שנתפרה למידות הממשלה הנוכחית כדי להתחמק מהעתירות התלויות ועומדות בבג"ץ הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית רגילה. לטענתם, שינוי כללי המשחק באופן רטרואקטיבי ביחס לאסון ה-7 באוקטובר ימנע הפקת לקחים אמיתית ויפגע בזכות הציבור לדעת את האמת על המחדל הגדול בתולדות המדינה.