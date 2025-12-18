שינוי משמעותי לגבי ועדת החקירה החלופית: ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט היום (חמישי) כי בניגוד להחלטת הממשלה, הוא יהיה ראש צוות השרים לעניין המנדט לוועדת החקירה ולא שר המשפטים יריב לוין. ביום שני הקרוב הוועדה תתכנס לראשונה.
בחודש הקודם בישיבת הממשלה הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור.
בראש ההרכב בראש ההרכב היה אמור לעמות שר המשפטים יריב לוין. לאחר מכן מופיעים ברשימה השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו והשר עמיחי שיקלי.
6 תגובות
1 דיונים
נתן פ
אני סומך על ראש הממשלה , יותר מאשר על השר לוין , שיחקור את הדרג הצבאי בצורה יסודית וטובה. ברור שהוא ידלג על מסקנות הדרג המדיני כאחראי על הדרג הצבאי בטחוני לכל שלוחותיו. לצערינו הרב כך נוהג שלטון חסר מיצריםהמשך 09:53 18.12.2025
מאיר
בתגובה ל: נתן פ
אני סומך על חמינאי יותר מאשר על ראש הממשלה. לשניהם יש שאיפה לחסל את המדינה אבל רק לאחד מהם יש גם את היכולת.10:28 18.12.2025
א
מה שלא נ א מ ר זה שלוין ביקש לא לעמוד בראשות הצוות!10:02 18.12.2025
אני
זה נראה למישהו הגיוני ? הם יחקרו את עצמם ? ועוד חושבים שירגיע מישהו?10:17 18.12.2025
1234
ממתי העבריין מנסח את כתב האישום , ממנה את השופטים , ואולי כותב את פסק הדין. זו בדיחה שלא תעבור אני מקווה בג"צ10:11 18.12.2025
א
ועדה פריטטית ושיוויונית שתכלול את נציגי כל חלקי העם!בניגוד לוועדה שהשמאל רוצה שעמית יקים כדי להפיל את נתניהו ולהטיל עליו את האשמה לטבח שהלוי, חליווה ורונן בר גרמו למדינה!10:04 18.12.2025
א
מאיר
בתגובה ל: נתן פ
אני סומך על חמינאי יותר מאשר על ראש הממשלה. לשניהם יש שאיפה לחסל את המדינה אבל רק לאחד מהם יש גם את היכולת.10:28 18.12.2025
