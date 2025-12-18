שינוי משמעותי לגבי ועדת החקירה החלופית: ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט היום (חמישי) כי בניגוד להחלטת הממשלה, הוא יהיה ראש צוות השרים לעניין המנדט לוועדת החקירה ולא שר המשפטים יריב לוין. ביום שני הקרוב הוועדה תתכנס לראשונה.

בחודש הקודם בישיבת הממשלה הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור.

בראש ההרכב בראש ההרכב היה אמור לעמות שר המשפטים יריב לוין. לאחר מכן מופיעים ברשימה השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו והשר עמיחי שיקלי.

במהלך ישיבת הממשלה על הנושא דיברו השרים על ההצעות השונות להקמת ועדת חקירה. השר שיקלי אמר: "המודל לדעתי, ודיברתי עם בכיר באופוזיציה שכולם מכירים והוא קיבל את המודל – לכל צד יש זכות וטו על בחירה של כל נציג. מודל פריטטי. שלושה מומחים בכל נושא – ומוציאים דו״ח אחד. הממשלה צריכה להגדיר להם את המשימה והכנסת מאשרת".