יצירה שנולדה מתוך השבר

הספסל נוצר מתוך כאב עמוק, אך גם מתוך אמונה בכוחה של יצירה לחבר, לרפא ולהמשיך את החיים. ליאורה דרור, שיזמה, עיצבה והובילה את הפרויקט, פועלת מתוך חיבור אנושי עמוק ועשייה קהילתית מתמשכת. בעבודתה היא משלבת פיסול בעיסת נייר, אך אהבתה הגדולה היא יצירת ספסלי פסיפס סביבתיים.

בין כאב לתקווה: כך נולד הספסל

דרכה של דרור החלה בפרויקט קהילתי לציון 70 שנה למושב סתריה, המשיכה ביצירת ספסלי הנצחה נוספים, וכעת הגיעה ליצירה טעונה ומשמעותית במיוחד: ספסל לזכר קורבנות הנובה.

פסיפס כזיכרון חי

לדבריה של דרור, זהו אינו עוד פסיפס, אלא יצירה שכולה זיכרון, כאב ותקווה. לאחר שהחלה להתנדב ב"אדמה טובה" – מרחב טיפולי קהילתי לנפגעי פעולות האיבה והמלחמה מאז ה-7 באוקטובר, הציעה ליצור ספסל שינציח את קורבנות המסיבות בדרום. בעיניה, אין חומר שמתאר טוב יותר את מה שקרה מאשר פסיפס: השלם שנשבר לרסיסים, ובאמצעות חיבור של אנשים טובים, רגישות ועשייה משותפת – נבנה שלם חדש, אחר, שאיתו החיים ממשיכים.

סמליות בכל פרט – מחומרים ממוחזרים ועד מנדלה

הספסל נבנה מחומרים ממוחזרים, בהם צמיגי מכוניות ופסולת, כחלק מתפיסה סביבתית וערכית. הוא כולל שבעה מקומות ישיבה, כסמל ל-7 באוקטובר, והבטון נוצק יחד עם שותפים ועובדים שלקחו חלק בעשייה. גב הספסל עשוי מגלגלי אופניים, כסמל לגלגל החיים: לידה, מוות ולידה מחדש – ביטוי מוחשי לכך שגם מתוך שבר עמוק יש תנועה, המשכיות וחיים.

חזית הספסל מעוטרת בדמויות רוקדות, ומעליהן מקומות ישיבה המעוצבים בצורת מנדלות, בהשראת המנדלה שהייתה על רשת הצילייה במסיבת הנובה. במרכז המשענת מופיע המשפט שהפך לסמל ולקריאה: "לא נפסיק לרקוד".

מחווה לקהילת המסיבות בדרום

מצדי הספסל שולבו הלוגואים של שלוש מסיבות הדרום: נובה, פסיידק ומידברן – כמחווה לרוח החופש, האהבה והמוזיקה שאפיינו את קהילת הנובה.

זיכרון אישי שנצרב ביצירה

בחלקו האחורי של הספסל הודבקו 35 עיגולי הנצחה, שנוצרו על ידי משפחות הנרצחים. כל עיגול הוא עולם ומלואו של חיים שנגדעו, זיכרון אישי והבטחה שלא יישכחו.

"מרחב של הנצחה המחבר בין כאב לתקווה"

ריף פרץ, יו"ר עמותת קהילת שבט הנובה: "מרגש לראות כיצד יצירה הופכת למרחב של הנצחה המחבר בין כאב לתקווה, בין זיכרון לצמיחה ולהמשכיות. המיצב הוא סמל לכוח שנוצר מתוך ההתבוננות באובדן."

עוד הוסיף: "שיתוף הפעולה עם אדמה טובה, סיתריה ונהלל נבנה מתוך הקשבה עמוקה לצרכים שעולים מהשטח ואמון שנרקם לאורך הדרך ואנו מודים על השותפות והלב הפתוח. החזון שלנו הוא להמשיך לתמוך ולפתח יחד מתחמי ריפוי קהילתיים נוספים ברחבי הארץ, שיאפשרו נחמה, חיבור וכוח לכל מי שיגיע ויזכור."

לא רק ספסל – מקום לעצור, לזכור ולהמשיך

"לא נפסיק לרקוד" הוא הרבה מעבר לספסל. זוהי יצירה חיה – מרחב של התבוננות, זיכרון וריפוי, המוטמע בלב מתחם "אדמה טובה", ומזמין את הבאים לשבת, להרגיש, לזכור ולהמשיך לנוע קדימה, יחד.

מיקום: מתחם אדמה טובה, החיטה 2, מושב סתריה.