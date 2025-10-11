רועי שלו, שורד מסיבת הנובה ובן זוגה של מפל אדם שנרצחה במסיבה, אותר ללא רוח חיים ברכב שעלה באש סמוך לחוף פולג בנתניה – כשעל פי החשד הוא שם קץ לחייו. בפוסט ששיתף לפני כן ברשת שלו ביקש סליחה: "בבקשה אל תכעסו עליי"

סוף עצוב: רועי שלו, שורד הנובה ובן זוגה של מפל אדם שנרצחה במסיבה, אותר אמש (שישי) ללא רוח חיים ברכב שעלה באש סמוך לחוף פולג בנתניה. צוותי כבאות והצלה שהוזעקו למקום מצאו את הרכב בוער בכביש 2 ליד מחלף אודים, ובתום פעולות הקיבוי איתרו את גופתו של שלו בתוך הרכב – כשמותו נקבע במקום.

שלו, תושב ניצני עוז בן 30, היה שורד מסיבת הנובה שנפצע בעצמו מירי במהלך הטבח. זמן קצר לפני איתור הרכב שלו, שלו פרסם פוסט ברשתות החברתיות בו כתב כי הוא "לא יכול לשאת את הכאב הזה יותר" וביקש סליחה מחבריו: "בבקשה אל תכעסו עליי. אף אחד לא יבין אותי לעולם".

הפוסט העלה חשש בקרב חבריו ובני משפחתו, שחששו כי הוא שם קץ לחייו. אלי מלאכי, רכז מודיעין בעברי, סיפר ל"ידיעות אחרונות כי" החל לנסות לאתר את המכשיר הנייד ומיקומו של רועי: "כשהגענו למקום עוד הייתה תקווה בלב שנאתר אותו בזמן אך הבחנו מרחוק בלהבה גדולה. החבר שלו קפץ מהאוטו לעבר הרכב הבוער על מנת לנסות להציל, אבל כבר היה מאוחר. רועי היה חבר משפחה קרוב אבל בפנים ידענו שכבר לא היה לו כוח להמשיך לחיות".