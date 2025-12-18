מחרוזת חנוכה חדשה של אפי פוטולסקי ותלמידי בית הספר אורות מבקשת לחזק את הקשר עם עיריית מעלה אדומים דרך מוזיקה, מסורת ומסר של אחדות

מחרוזת שירי חנוכה חדשה, בביצוע הזמר והיוצר אפי פוטולסקי יחד עם תלמידי בית הספר אורות במעלה אדומים, פורסמה בימים האחרונים ברשת. בקליפ משולבים פיוטים ושירי חנוכה מוכרים לצד טקסטים של אמונה, אור ותקווה, וכן מסרים של זהות, התמודדות ואחדות.

האזינו למחרוזת שירי החנוכה

בין פיוטים לשירי חנוכה מוכרים

במחרוזת שולבו שירי ופיוטי חנוכה מוכרים, בהם "מעוז צור", "באנו חושך לגרש", "ימי החנוכה" ו"כד קטן", לצד קטעי תפילה מתוך "על הניסים" ושורות מן הפסוקים "כי לה' המלוכה ומושל בגויים" ו"והיה ה' למלך על כל הארץ, היוצרים רצף מוזיקלי המחבר בין מסורת, אמונה ותקווה.

ניסיון לחיזוק הקשר עם העירייה

לדברי הורים בבית הספר, קיימת תחושה מתמשכת של יחס לא שוויוני מצד העירייה כלפי המוסד החינוכי, זאת על אף ניסיונות שנעשו לאורך השנים לקדם שיתוף פעולה ועבודה משותפת עם גורמי הרשות. לדבריהם, גם הפקת הקליפ נועדה לשמש הזדמנות לחיזוק הקשר עם העירייה, ובמסגרת הצילומים הוזמנו סגן ראש העיר ומנהל מחלקת החינוך להשתתף, במטרה להדגיש רצון לשותפות, דיאלוג והידוק הקשר.

האם יחול שינוי?

בקהילת בית הספר מקווים כי היוזמה תתרום להמשך הידברות ולשיפור היחסים עם העירייה. האם אכן יחול שינוי ביחס כלפי בית הספר – בשלב זה לא ניתן לדעת. בינתיים, אומרים ההורים, הם ממשיכים להתמקד בעשייה החינוכית ומזמינים את הציבור לצפות בקליפ.