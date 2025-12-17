מאות נשים שחולצו מכפרים וממערכות זוגיות עם מוסלמים הגיעו כמדי שנה למסיבת חנוכה שמארגן ארגון 'יד לאחים'. באירוע השתתפו רבנים שונים וכן חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שחיזקו את הנשים על הבחירה שלהן לצאת מהחושך אל האור

ארגון 'יד לאחים' קיים אירוע הדלקת נר חנוכה בהשתתפות מאות נשים שטופלו וחולצו לאורך השנים ממערכות יחסים עם מוסלמים. מדובר במסיבה שנתית שמקיים הארגון, שנועדה לחזק את הנשים ולציין את הדרך שעברו מאז החילוץ והשיקום. באירוע השתתפו ראשי הארגון, עובדות סוציאליות וחברי הצוות שמלווים את הנשים באופן שוטף במהלך כל השנה.

את נר החנוכה הדליק הרב חיים זאיד, ובאירוע נכחו גם הרב שמואל אליהו וחברת הכנסת לימור סון הר מלך. המשתתפים נשאו דברי חיזוק ועמדו על המשמעות הערכית והאישית של חג החנוכה עבור הנשים, כסמל ליציאה מחושך לאור ולבניית חיים חדשים. הדוברים הדגישו את חשיבות הליווי המתמשך והקהילה התומכת בתהליך השיקום.

רבה הראשי של העיר צפת, הרב שמואל אליהו, שמשתתף בכל שנה באירוע, ברך את הנשים ואמר: "יחד עם הרב ליפשיץ, ביחד אנחנו מברכים אתכן שכל הניסים של חנוכה יישרו עליכם. אתם יודעים, הקב"ה עשה הרבה ניסים לעם ישראל בשנתיים האחרונות. הרבה יהודים מסרו את נפשם להילחם למען עם ישראל. אומר האר"י הקדוש, כאשר אדם מוסר את נפשו למען עם ישראל, מסכן את החיים שלו, באותה שעה נפתחים בשמיים שערי ברכה אינסופיים".

"ביחד עם הרב ליפשיץ אני מברך אתכן, נשים צדיקות ויקרות, שיהיו לכן שערי ברכה גדולים. אנחנו בתקופה של ניסים, בחג של ניסים, ומגיעות לכן כל הברכות שבעולם", הוסיף הרב שמואל אליהו. בנוסף, במהלך הערב שוחח הרב עם הנשים השונות שניגשו אליו וחיזק אותן לאור האתגרים שעוברים עליהן מאז יצאו מהכפרים.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך חיזקה גם היא את הנשים: "אנחנו בעלי הנס שלא מכירים בניסים. הכול נראה מובן מאליו, אבל היום אנחנו רואים את מסירות הנפש של כל אחד ואחת. הקב"ה מאתגר את כולנו. לכו בכוח שלכן, ואני מאחלת לכן, לנשמות הענקיות שנמצאות פה, שהקב"ה ייתן לכן ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכן. שתראו את הטוב הזה בעיניים שלכן, שתשמעו אותו ותזכו לגאולה שלמה".

הרב שמואל ליפשיץ, מראשי ארגון 'יד לאחים', ברך גם הוא את המטופלות ואמר: "חיים קשים וסיטואציות מורכבות הובילו יהודים יקרים למקומות נידחים ואבודים. אבל שוב ושוב, במסגרת הפעילות שלנו ב'יד לאחים', אנחנו רואים את הנס בעיניים: ברגע שהניצוץ נדלק – קורה דבר מופלא! האור הזה לא רק מהבהב לרגע – הוא דולק שמונה ימים. הוא מאיר למרחקים. הנשים והילדים האלה חוזרים בגדול לעם ישראל, ואי אפשר להישאר אדישים למראה הזה. זו החובה שלנו: חייבים לתת מענה לכולם ולדאוג שאף אחד לא יישאר בחושך".

נציין כי מעבר להדלקת הנרות, נהנו הנשים מארוחה חגיגית, פעילות חווייתית ומפגש בלתי אמצעי עם נשים שעברו גורל דומה לשלהן. עבור רבות מהמשתתפות, המפגש היווה הזדמנות לשיתוף, חיזוק הדדי ותחושת שייכות. בארגון ציינו כי האירוע הוא חלק מתפיסה רחבה המשלבת סיוע מקצועי, ליווי רגשי ובניית קהילה תומכת לאורך זמן.

