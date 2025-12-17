הזמרת והיוצרת ליעד אלון מוציאה שיר חדש בשם "תודה השם" – צ'יל אמוני שונה בנוף, המשלב הודיה עם חיוך עצמי על הקושי שבדרך. "סליחה שאני מתלוננת, אני כזאת קרציה"

הזמרת והיוצרת הסרוגה ליעד אלון גדלה בבית מוזיקלי: סבא פייטן בית הכנסת, אבא מוזיקאי גיטריסט ובעל אולפן, ואמא פסנתרנית קלאסית. הדוד שלה הוא יוסי סאסי, מוזיקאי ידוע ומוערך, שהמוזיקה שלו התחילה גם מלשמוע את פיוטי הסבא של ליעד.

השיר החדש, "תודה השם", הוא פרי עטה ולחנה של אלון, בהפקה מוזיקלית של טל אברמוביץ'. זהו שיר אמונה מתוק ומיוחד, עם נגיעה של הומור עצמי.

האזינו לשיר של ליעד אלון – "תודה השם":

מרקע משפחתי עשיר לנגינה משמיעה

למרות הרקע המשפחתי המוזיקלי, ליעד אלון מעולם לא למדה מוזיקה באופן רשמי ומסודר. היא התחילה לנגן על גיטרה ופסנתר משמיעה בלבד כבר בגיל 13. עד היום היא לא קוראת תווים, אבל כותבת, מנגנת ומלחינה משמיעה.

כמו הרבה זמרים בתחום, היא זוכרת את עצמה עומדת ושרה למשפחה מגיל צעיר, מחזיקה איזה חפץ בתור מיקרופון ועושה חיקויים של זמרות בסלון.

בהמשך היא הופיעה בכל טקס בבית הספר, ובתחילת שנות העשרים שלה גם הלכה ל"דה וויס" ול"כוכב נולד", אליהם התקבלה – אבל ברגע האחרון פחדה לחתום על החוזים וביטלה את השתתפותה.

בשנים האחרונות היא מופיעה למגוון קהלים: הופעות סגורות מוזמנות כמו באולפנות, יישובים, עיריות וכיכר החטופים, וגם הופעות פתוחות בבתי קפה עם במה.

הדרך הארוכה להגשמה עצמית

כבר בגיל מאוד צעיר היא הבינה שמוזיקה זה הייעוד שלה, אבל הפחד גם היה שם מההתחלה – ממה יגידו ואיך זה ישתלב בעולם הדתי שממנו היא מגיעה. היא לא ידעה איך לשלב את היותה אישה, רעיה, אמא… שהמשפחה עדיין חושבת שהיא צריכה ללכת ללמוד "מקצוע מסודר".

היא התחתנה כשהייתה בת 21, והרגישה שהיא חייבת לגנוז את החלום וללכת ללמוד תואר כמו כולם – וזה מה שהיא עשתה. אבל החלום המשיך לחיות בתוכה.

במשך שנים היא המשיכה לכתוב, ובמקום להוציא את השירים בעצמה, שלחה אותם לאמנים אחרים כמו נורית גלרון ולאה שבת, שאהבו את השירים אבל אמרו לה פעם אחר פעם שהיא צריכה לשיר את השירים הללו בעצמה.

בתקופת הקורונה חל השינוי: היא הייתה קצת יותר בבית והמחשבות התחילו לקנן. היא חשבה לעצמה – "מה יקרה אם מחר העולם ייגמר ולא הגשמתי את עצמי?". היא הלכה למטפלת שעזרה לה מאוד, ומשם החל תהליך החזרה שלה למוזיקה בכל הכוח.

שיר אישי שמספר סיפור של רבים

היום, ליעד יוצרת שירים, ומוציאה את המוזיקה שלה לעולם. "תודה להשם" הוא רק אחד מהם, ויש איזו נקודה של אמת שרבות ורבים מאיתנו יכולים להתחבר אליה. שיר של אמונה, חיבור אמיתי וקרוב עם השם, ורצון לדייק את הנוכחות שלנו מולו. "תודה השם, תודה שהיה לי קשה. בזכות זה אני לא נרדמת, חושבת איך אני מתקדמת".