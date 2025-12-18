המשטרה החליטה להצמיד אבטחה ולהגדיר את ראש עיריית בת ים צביקה ברוט כאישיות שמאוימת בדרגת איום 6, דרגת האיום הגבוהה ביותר

המשטרה החליטה היום (חמישי) להצמיד אבטחה ולהגדיר את ראש עיריית בת ים צביקה ברוט כאישיות שמאוימת בדרגת איום 6, דרגת האיום הגבוהה ביותר. ההחלטה התקבלה בעקבות איומים לרצח שקיבל ראש העיר בימים האחרונים. כך על פי הפרסום לירן תמרי כתב המשטרה של YNET.

לפני כשבועיים בעקבות עליה משמעותית במגעים בין גורמים איראניים, לבין תושבי העיר בת ים, ראש העיר פרסם היום הודעה מוקלטת מיוחדת, לבקשת שירות הביטחון הכללי. הבקשה החריגה הגיעה ישירות מצמרת השב"כ, לאחר שזוהו מוקדים של קשר בין גורמים איראניים חשודים לבים תושבים בעיר. ראש עיריית בת ים הפציר בתושבים שלא לשתף איתם פעולה.

ראש העיר צביקה ברוט פרסם את ההודעה מוקלטת חריגה לבקשת שירות הביטחון הכללי. ההודעה, שהופצה בכל ערוצי התקשורת העירוניים, הוגדרה על ידי גורמי ביטחון כ"אמצעי מניעה חיוני" שנועד לקטוע ניסיונות גיוס, איסוף מידע או יצירת קשר עוין מצד גורמים חשודים.