שיקום בריכת חורף, השבת כ-150 מיני צמחים ומיגור מינים פולשים: פארק אקולוגי חדש הוקם בכפר סבא כחלק מהמסדרון האקולוגי הארצי

בזמן שערים רבות במרכז הארץ נאבקות לשמור על שטחים ירוקים פתוחים, בכפר סבא הושלם בימים הקרובים פרויקט בעל משמעות סביבתית רחבה: שיקום בריכת חורף והקמת פארק אקולוגי חדש, כחלק מתוכנית לשימור ושיקום המסדרון האקולוגי הארצי העובר בתחומי העיר.

שיקום בריכת החורף והשבת צמחייה מקומית

האתר, הסמוך לשכונת יוספטל במזרח כפר סבא, ממוקם במקטע המחבר בין נחל פולג לאגן הירקון, ומהווה חוליה טבעית חשובה ברצף האקולוגי של מישור החוף. במסגרת העבודות הושבו למקום למעלה מ-150 מיני צמחים מקומיים, האופייניים לבריכות חורף ולבתי גידול לחים, לצד מיגור שיטתי של מינים פולשים שפגעו במערכת האקולוגית.

המהלך העירוני: שמירה על שטחים פתוחים במזרח כפר סבא

ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, מדגיש את חשיבות המהלך: "אנו רואים חשיבות רבה בשימור השטח הפתוח של המסדרון האקולוגי הארצי בתחומי העיר, בשיקום בריכת החורף ובשמירה על מיני בעלי החיים והצמחים. זהו מיזם המשתלב בשורה של פרויקטים שאנו מובילים במזרח העיר, כחלק מתפיסת עולם הרואה בקיימות, טבע עירוני ואיכות חיים מרכיב מרכזי ברווחת התושבים".

התאמת השטח לניקוז ולשינויי אקלים

שיקום השטח כלל גם שימור עצים ותיקים, בהם עצי שיזף ושקמה, והתאמת המרחב לתנאי סביבה משתנים. בין היתר בוצע ניקוז מי גשמים מהשדות החקלאיים הסמוכים להזנת בריכת החורף – מהלך שנועד לא רק לשחזר את הנוף הטבעי, אלא גם לחזק את המגוון הביולוגי ולמתן הצפות באירועי גשם קיצוניים.

מיגור מינים פולשים וחיזוק המגוון הביולוגי

לדברי מנהלת אגף הקיימות והחדשנות בעיריית כפר סבא, תמי קצבורג נבנצל: "החידוש כלל מיגור מינים פולשים והשבת צמחייה מקומית, לרבות זריעת פרחי בר ונטיעת עצים. אלה צעדים שמאפשרים העלאת מגוון המינים באזור וחיזוק הרצף האקולוגי, שהוא קריטי להתמודדות עם שינויי אקלים".

פארק אקולוגי לשימוש ציבורי ולפעילות חינוכית

הפארק תוכנן כך שיוכל לשמש גם את הציבור הרחב, עם שבילי הליכה, פינות ישיבה ומרחבים מוצלים – תוך שמירה על ערכי הטבע. בהמשך צפויה הצבת שלטי הסברה, שיאפשרו פעילות חינוכית ומחקרית, בעיקר עבור בתי ספר ותושבי האזור.