שב"ח מקלקיליה נעצר בכפר סבא כשהוא מתחבא מתחת למיטה בבית שפרץ עליו. היום (שני) הוגשה נגדו הצהרת תובע ובהמשך יוגש כתב אישום.

האירוע התחיל כשוטרי תחנת כפר סבא פתחו בסריקות לאחר שקיבלו דיווח על חשוד שנכנס לחצר בית בעיר. דקות לאחר מכן הם הגיעו למקום וביצעו סריקות בתוך הבית.

מעצר השב"ח בכפר סבא | צילום: דוברות המשטרה

בסיום הסריקות איתרו השוטרים את החשוד – תושב קלקיליה כבן 32 כשהוא מתחבא מתחת למיטה בחדר השינה בקומה העליונה של הבית. ברשות החשוד נמצאו חפצי יוקרה וכסף מזומן החשודים כגנובים מהבית.

בחקירה התגלה כי החשוד קשור למספר אירועי פריצה נוספים בעיר ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה מעצרו הוארך מעת לעת . כאמור, יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז מרכז הגישה היום לבית המשפט, בתום החקירה הצהרת תובע ובימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום בגין המיוחס לו.