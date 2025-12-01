ראש עיריית דבלין הודיע כי ימשוך את ההצעה לשינוי שם הפארק בבירת אירלנד הקרוי על שמו של הנשיא לשעבר חיים הרצוג – זאת בעקבות הביקורת מצד ישראל והקהילה היהודית במדינה

הלחץ עבד: ראש עיריית דבלין, ריי מקאדם, הודיע הלילה (שני) כי ימשוך את ההצעה בנוגע לשינוי שם הפארק בבירת אירלנד שנקרא על שמו של הנשיא השישי חיים הרצוג. עם זאת, נאמר כי מועצת העיר "תבצע תהליך התייעצות כדי לקבוע שם חדש והולם לפארק".

כזכור, חברי המועצה היו אמורים להצביע היום על הצעה לשינוי שמו של הפארק הקרוי על שם הנשיא השישי חיים הרצוג ז״ל ולשנותו ל"פארק לשחרור פלסטין" או לפארק על שם הינד רג'אב, הילדה שנהרגה בעזה מאש צה"ל בינואר 2024. ההחלטה עוררה סערה בקהילה היהודית באירלנד, וכן הביאה לביקורת ולחצים מישראל ומארה"ב שלא לקדם את המהלך.

אמש גם ראש ממשלת אירלנד מיכאל מרטין אמר כי הוא מתנגד להצעה וקרא לבטל אותה. "ההצעה לשנות את שמו של פארק הרצוג צריכה להיגנז במלואה ולא להתקדם" אמר מרטין. "ההצעה הזו תמחק את תרומתה הייחודית והעשירה של הקהילה היהודית לחיים באירלנד לאורך עשרות שנים, כולל השתתפותה הפעילה במלחמת העצמאות האירית ובהתהוות המדינה".

לדבריו, "ההצעה מהווה התכחשות להיסטוריה שלנו, והיא תיתפס ללא כל ספק כאנטישמית. מדובר במהלך מפלג ומוטעה באופן בולט. את תרומתן של הקהילות היהודיות באירלנד להתפתחות ארצנו, על כל גווניה, יש להוקיר תמיד ולהכיר בהן בנדיבות. חובה עלינו למשוך את המהלך הזה, ואני קורא לכל חברי מועצת העיר בדבלין לשקול בכובד ראש את ההשלכות של הצעד הזה".