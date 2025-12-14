בהצצה לראיון שישודר הערב בקשת 12, אמילי דמארי חושפת את הרגע שבו גילתה בשבי שאמה בחיים, ומספרת גם על הקשר עם רומי גונן וגלי וזיוי והמאבק להשבתם

אמילי דמארי לא ידעה במשך תקופה ארוכה אם אמה בחיים. הערב, בתכנית "ראיון מיוחד" בקשת 12, היא חושפת לראשונה איך גילתה זאת – דרך שידור חדשות באמצע הלילה, בזמן השבי.

צפו בהצצה ל"ראיון מיוחד" עם אמילי דמארי

"ביקשתי סימן"

"כמה ימים לפני התפללתי שאלוהים ייתן לי סימן ממנה", היא אומרת בהצצה. "שלושה ימים לפני יום ההולדת, בשתיים וחצי בלילה, פתאום ראיתי אותה בחדשות – יושבת בכנסת ואומרת שהיא רק אמא של חטופה".

הבכי בשבי

דמארי מתארת כיצד הרגע הזה גרם לה ולמי שהיו איתה בשבי לפרוץ בבכי. "עד אז לא ידעתי אם היא בחיים", היא אומרת, ומוסיפה כי הידיעה הזו הייתה נקודת מפנה עבורה בתקופת השבי.

על החברות והמאבק להשבה

במהלך הראיון המלא שתשודר הערב, תספר דמארי גם על החברות שנרקמה בשבי עם רומי גונן, על הקשר העמוק לגלי וזיוי – חבריה הטובים מכפר עזה שנחטפו כמוה, ועל המאבק המתמשך להשבתם הביתה.