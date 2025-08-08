צפו בהצצה: 'ריאיון מיוחד' חוזרת בעונה חדשה - סרוגים

באדיבות קשת 12

תוכנית הריאיונות "ריאיון מיוחד", המופקת ומשודרת בקשת 12 בהנחיית רותם סלע, חוזרת לעונה חדשה ומיוחדת שתשודר בקרוב. הפורמט הייחודי של התוכנית, שבו מראיינים אוטיסטים פוגשים את המפורסמים הגדולים בישראל, מבטיח שיחות עמוקות, ישירות וללא מעצורים – וכל נושא אפשרי מונח על השולחן.

העונה החדשה תכלול מפגשים עם שורה של דמויות בולטות מעולם התרבות, התקשורת והחברה הישראלית, ובהן השחקנית גל גדות, העיתונאי עמית סגל, השחקן אלי פיניש והסופר והעיתונאי חנוך דאום.

הריאיונות מתאפיינים בגישה כנה וישירה, כאשר המראיינים, שהם עצמם אוטיסטים, שואלים את האורחים שאלות אותנטיות ופתוחות, מבלי לפחד לגעת בנושאים טעונים ומורכבים.

צפו בהצצה לקראת העונה החדשה – שבה מובטח לנו לשמוע את הפנים האמיתיות והפחות מוכרות של המרואיינים:

באדיבות קשת 12