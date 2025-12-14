האגודה היהודית האוסטרלית פרסמה סרטון מצמרר בו נראים האמבולנסים והניידות דוהרים למקום הפיגוע הקטלני בסידני ברקע נרות החנוכה

האגודה היהודית האוסטרלית פרסמה סרטון מצמרר בו נראים האמבולנסים והניידות דוהרים למקום הפיגוע הקטלני היום (ראשון) בסידני ברקע נרות החנוכה.

מוקדם יותר הותר לפרסום כי אחד הנרצחים בפיגוע הרצחני בסידני שבאוסטרליה הוא שליח חב״ד הרב אלי שלנגר הי"ד. ממדי הפיגוע הקטלני היום במסיבת החנוכה בסידני שבאוסטרליה מתחילים להיחשף, על פי הדיווחים יש עשרה הרוגים בזירה, ועשרות פצועים.

בנוסף בתיעוד מטורף מאוסטרליה. נראה אזרח מנטרל את אחד המחבלים החמושים בפיגוע בחוף בסידני. בתיעוד נראה אחד המחבלים יורה מהגשר לעבר קבוצת היהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה שארגן בית חב"ד. אזרח גיבור, מתחבא מאחורי מכונית ומנצל את חוסר תשומת הלב של המחבל כדי להתנפל עליו, לפרוק אותו מנשקו ולנטרל אותו.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, התייחס היום לפיגוע הירי הקשה שאירע במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' שבסידני, ומסר הצהרה רשמית על רקע האירוע שבו, על פי הדיווחים, נהרגו בני אדם ונפצעו עשרות נוספים.

Bondi. The lights of the Chanukah menorah burn bright as the sirens speed by. They will never beat us pic.twitter.com/XcUaSTtogU — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

בהצהרתו כתב אלבניז: "המראות בבונדי מזעזעים ומעוררי מצוקה. כוחות המשטרה והחירום נמצאים בשטח ופועלים להצלת חיים". עוד הוסיף: "מחשבותיי עם כל מי שנפגע". ראש הממשלה עדכן כי הוא עומד בקשר עם גורמי האכיפה וההנהגה המקומית, וכתב: "שוחחתי זה עתה עם נציב המשטרה הפדרלית ועם ראש ממשלת מדינת ניו סאות' ויילס. אנו עובדים יחד עם משטרת ניו סאות' ויילס ונמסור עדכונים נוספים ככל שמידע נוסף יאומת".