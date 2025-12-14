ממדי הפיגוע הקטלני היום (ראשון) במסיבת החנוכה בסידני שבאוסטרליה מתחילים להיחשף, על פי הדיווחים יש עשרה הרוגים בזירה, ועשרות פצועים.
כזכור ירי המוני התרחש היום במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' בסידני שבאוסטרליה. לפי הדיווחים,.חוגגים רבים נמלטו ומסתתרים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ממשטרת אוסטרליה נמסר: קוראים לציבור להימנע מהגעה לאזור. המשטרה נמצאת במקום וממליצה לכל הנוכחים למצוא מחסה באופן מיידי. פרטים נוספים עדיין מתבהרים, וגורמי אכיפת החוק הבטיחו לפרסם מידע נוסף ככל שיהיה זמין. בינתיים, מומלץ לציבור להתרחק מחוף בונדי כדי לאפשר לשירותי החירום להתמודד עם המצב". השוטרים מסרו כי שני חשודים נעצרו, אך האירוע עדיין מתנהל".
