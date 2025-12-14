אנתוני אלבניז, ראש ממשלת אוסטרליה, פרסם הצהרה בכתב על פיגוע הירי בבונדי ביץ' שבסידני, מבלי להתייחס לכך שהירי התרחש במהלך אירועי חנוכה ומבלי לציין מניע אנטישמי

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, התייחס היום לפיגוע הירי הקשה שאירע במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' שבסידני, ומסר הצהרה רשמית על רקע האירוע שבו, על פי הדיווחים, נהרגו בני אדם ונפצעו עשרות נוספים.

בהצהרתו כתב אלבניז: "המראות בבונדי מזעזעים ומעוררי מצוקה. כוחות המשטרה והחירום נמצאים בשטח ופועלים להצלת חיים". עוד הוסיף: "מחשבותיי עם כל מי שנפגע".

ראש הממשלה עדכן כי הוא עומד בקשר עם גורמי האכיפה וההנהגה המקומית, וכתב: "שוחחתי זה עתה עם נציב המשטרה הפדרלית ועם ראש ממשלת מדינת ניו סאות' ויילס. אנו עובדים יחד עם משטרת ניו סאות' ויילס ונמסור עדכונים נוספים ככל שמידע נוסף יאומת".

בסיום ההצהרה פנה אלבניז לציבור הנמצא באזור האירוע וכתב: "אני קורא לאנשים הנמצאים באזור לפעול בהתאם למידע ולהנחיות של משטרת ניו סאות' ויילס".

הדברים נמסרו על רקע אירוע ירי שהתרחש הבוקר במהלך מסיבת חנוכה בבונדי ביץ' בסידני. כוחות משטרה והצלה גדולים הוזעקו לזירה, והחקירה נמשכת.