לאחר סערת חלוקת הג'ובים במוסדות הלאומיים, 'סרוגים' חושפים כי המועמד של הגוש הליברלי בהסתדרות הציונית ליו"ר קק"ל הוא אייל אוסטרינסקי, איש מפלגת העבודה ודמות מפתח בקרב הארגונים הפרוגרסיביים בהסתדרות

פרסום ראשון. מפלגות הדמוקרטים (העבודה) וישראל ביתנו ימנו את אייל אוסטרינסקי לתפקיד יו"ר קק"ל. הישיבה המכרעת תתקיים בשבוע הבא.

אוסטרינסקי הוא איש מפלגת העבודה שנחשב לדמות מפתח בקרב הארגונים הפרוגרסיביים במוסדות הלאומיים ואף משמש כראש המטה של סגן יו"ר ההסתדרות, יזהר הס, שכיהן בעבר כמנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית. אוסטרינסקי שימש בעברו גם כיועץ לחכ"ל איתן כבל וכראש המטה של עמיר פרץ. דני עטר, יו"ר קק"ל בשנים 2015-2020 מינה את אוסטרינסקי להיות יועצו הבכיר.

מה המשותף לכל השמות למעלה? הם כולם שייכים או מקורבים למפלגת העבודה. כזכור, בשנה שעברה מפלגת העבודה התמזגה יחד עם מפלגת מרצ ויצרו יחד את מפלגת "הדמוקרטים".

ההסכם פוצץ בגלל יאיר נתניהו

הבחירות למוסדות הלאומיים הסתיימו בסערה לפני כחודש ובפירוק הסכם חלוקת תפקידים, וזאת לאור הכוונה של הליכוד למנות את יאיר נתניהו לראש מחלקה בהסתדרות הציונית במשכורת של שר.

בעקבות פיצוץ ההסכם הקודם, נחתם הסכם חדש לחלוקת תפקידים ברוטציה: יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל (הליכוד העולמי) יכהן ראשון, ויוחלף ב-2028 על ידי נציג הגוש הליברלי, המיוצגים בכנסת על ידי מפלגות 'הדמוקרטים' ו'ישראל ביתנו'. בהסדר דומה נקבע כי יו"ר קק"ל יהיה תחילה נציג גוש הרפורמים והקונסרבטיבים, ולאחר שנתיים וחצי יוחלף על ידי נציג גוש מיקי זוהר.

נזכיר כי יו"ר יש עתיד יאיר לפיד שניסה למנות את ח"כ מאיר כהן לתפקיד קק"ל, החליט לעשות אחורה פנה והודיע כי יש עתיד לא תשתתף בחגיגת הג'ובים במוסדות הלאומיים בכלל.

יו״ר סיעת ישראל ביתנו ח״כ עודד פורר, נציג המפלגה במשא ומתן במוסדות הלאומיים מסר בתגובה: "הנושא נמצא בדיונים וביום שני הקרוב תתכנס ישיבה ואז יתקבלו החלטות".

ממפלגת "הדמוקרטים" נמסר: "נתמוך במה שהגוש הליברלי יתמוך".

ביקשנו את תגובתו של אייל אוסטרינסקי, אך זו לא התקבלה, והיא תפורסם לכשתתקבל.