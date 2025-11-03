יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ענה היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לשאלת סרוגים לגבי הדילים במוסדות ההסתדרות הציונית ענה כי יכול להיות שצריך לסגור אותם: "אני באופן אישי לא מעורב שם. אף אחד מאיתנו לא אוהב את זה ויכול להיות שצריך לסגור. זה מוסדות מפוארים שיש להם זכויות ענקיות בהקמת מדינת ישראל, אבל היום זה הפך למקום שלא מביא כבוד לא מדינה ולאף אחד אחר".
לשאלה אם הוא קורא לסגור אותם ענה: "לא רוצה לקרוא, כי אם אני אחליט שזה מה שנכון לעשות אני אקדם זה מבחינה פרקטית. אל תתפלא אם יהיו כל מיני תיקונים שנעשה בזמן הקרוב באירוע".
בפתִח ישיבת הסיעה אמר סמוטריץ: "אנחנו דורשים חקירה עצמאית ובלתי תלויה, מחוץ לפרקליטות – מערכת שאיבדה את אמון הציבור ונתונה בניגוד עניינים מובנה".יש להעניק חסינות מלאה לקצינה שחשפה את האמת – כדי לעודד אחרים ואחרות לקום, לדבר, ולחשוף את האמת".
ההסתדרות היום מיותרת , פעם היו צריכים אותם כדי למסד ולדאוג לזכויות העובדים. היום הכל בחוק , כל זכויות העובד. לכן הם רק מזיקים ואוכלים חינם15:16 03.11.2025
