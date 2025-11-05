ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יש עתיד החליטה לא להיות חלק מכל ההסכמים של המוסדות הציוניים: "אי אפשר לתקן את זה, צריך לסגור את זה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע הערב (רביעי) כי יש עתיד החליטה לא להיות חלק מכל ההסכמים של המוסדות הציוניים: " רצינו להכנס ולעשות מהפיכה במוסדות ולנקות אותם. אחרי שהתבררו כל הפרטים הגעתי למסקנה: אי אפשר לתקן את זה, צריך לסגור את זה".

דבריו המלאים: " אני מודיע הערב שיש עתיד החליטה שהיא לא תהיה חלק מכל ההסכמים של המוסדות הציוניים. לא ניקח ג'ובים, לא ניקח תקציבים, לא ניקח תפקידים ניהוליים, לא נהיה חלק מההסכם שתופרים שם. באנו לפוליטיקה בשביל להלחם בשחיתות, לא כדי להיות חלק מסידורי העבודה של משפחת נתניהו ומשפחת דרעי. רצינו לנקות מתרבות השחיתות והג'ובים את המוסדות הלאומיים, אבל אין איך לעשות את זה".

"הנסיון לסדר עבודה ליאיר נתניהו, לבני משפחת דרעי, ולקבוצה ענקית של עסקנים, הוא רק קצה הקרחון של מה שהולך שם. ההסכם החדש כולל למשל הקמה של 6 מחלקות חדשות, עם מאות עובדים, שיש להן רק דבר אחד משותף: לא צריך אותן. הסיבה היחידה שפותחים אותן, היא כדי לחלק עוד ועוד ג'ובים ותקציבים לעסקנים, על חשבון העם היהודי, על חשבון משלמי המיסים בישראל. זו תרבות שלמה של שחיתות. אנחנו נלחם בה, לא נצטרף אליה".

"אלה לא הערכים של יש עתיד. אנחנו לא נמכור לעצמנו ש"נשפיע מבפנים". אני לא נוהג לברוח מקרבות, ורצינו מאוד להכנס ולעשות מהפיכה במוסדות, לנקות אותם, להחזיר אותם למקום שבו הם פועלים לטובת המדינה. אבל אחרי שהתבררו כל הפרטים הגעתי למסקנה שאי אפשר לתקן את זה, צריך לסגור את זה.

"יש עתיד תשים הצעת חוק להלאמה מיידית של הקרן הקיימת לישראל. הדרך היחידה לנקות את הארגון ואת שאר המוסדות, היא להכפיף אותם לחוקי המדינה, לבקורת המדינה, לתקנות המחמירות ביותר. אני קורא לשאר המפלגות לשקול מחדש אם הן מוכנות להיות חלק מהסכם שברור לגמרי שהוא פשוט מעשה של שחיתות ועסקנות ירודה. אנחנו, בכל מקרה, לא נהיה שם".