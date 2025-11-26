כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, זיהו את המחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה. לאחר זיהוי הכוחות, חיל האוויר חיסל את המחבל שהיווה איום

כוחות צה"ל חיסלו היום (רביעי) מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלמי.

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, זיהו את המחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר זיהוי הכוחות, חיל האוויר חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום.

באירוע נוסף בדרום רצועת עזה, תצפיות צה"ל זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים במרחב. עם הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית חיסלו את המחבל.

עוד באותו נושא 20 חוסלו תוך שבוע: תיעוד מתקיפות המחבלים במנהרה ברפיח 13:13 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

שעות אחרי שדווח על תקיפה אווירית נוספת נגד שישה מחבלים, דובר צה"ל פרסם היום גם תיעוד מרגעי זיהוי ותקיפת המחבלים שיצאו ממנהרת הטרור ברפיח וניסו לברוח ממנו. לדבריהם, בשבוע האחרון, צה"ל חיסל יותר מ-20 מחבלים ועצר שמונה נוספים אשר ניסו להימלט מתשתית הטרור התת-קרקעית במרחב.