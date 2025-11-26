החברות של עדן פינס ואלין כהן עלתה על שרטון – והכול בגלל תאריכי החתונות. מי התארסה קודם, מי מתחתנת קודם ומה גרם לקרע? כל הפרטים על הדרמה שמטלטלת את הרשת

שתי המאורסות הכי מדוברות ברשת – עדן פינס ואלין כהן, נחשבו עד לא מזמן לחברות קרובות במיוחד. אבל מאחורי החיוכים באינסטגרם והברכות ההדדיות, מסתבר שמתחולל נתק לא קטן. לפי מידע שפורסם ב-mako סלבס, השתיים כבר לא מדברות תקופה, והסיבה? תאריכי החתונות.

מי התארסה קודם ומי מתחתנת קודם?

אלין כהן התארסה ביוני האחרון, ועדן פינס בחודש ספטמבר. אבל על החופה – עדן תהיה הראשונה: החתונה שלה ושל אושר כהן צפויה להתקיים ב-17 במאי. ומה עם אלין? האירוע שלה נקבע ל-9 ביוני, אך לפי מקורבים, זו בכלל לא הייתה התכנית המקורית.

המהלך של עדן

לפי הדיווחים, אלין תכננה להתחתן באותו השבוע של החתונה של פינס, ואף ספיקה לסגור אולם וספקים לחתונה שהיא תכננה לחודש מאי. כשגילתה שהתאריך נופל בדיוק על השבוע של עדן ואושר – היא בחרה לדחות את האירוע שלה.

הבעיה? מקורבים טוענים שעדן ידעה שאלין סוגרת תאריך לאותו השבוע, ובכל זאת סגרה את האירוע שלה למועד דומה. המהלך הזה, כך נטען, פגע באלין וביאס אותה מאוד.

צעד אחורה בקשר

מאותו רגע, אלין בחרה לקחת צעד אחורה מהקשר. לפי אותם מקורבים, היא הרגישה שמדובר במהלך לא הוגן בין חברות טובות, ומאז היחסים בין השתיים התקררו משמעותית.

האם השתיים יישרו קו לקראת החתונות? בינתיים, שתיקה. מה שבטוח – סביב שתי החתונות המדוברות של הקיץ הקרוב, הדרמה כבר התחילה הרבה לפני החופה.