עדן פינס ואושר כהן מתחזקים? בריאיון סיפרה פינס כי היא מבינה את עולם השידוכים, ודבקה בהחלטתה לעבור לגור ביחד רק אחרי החתונה. "יש בזה טוהר", אמרה

הדוגמנית המוכרת עדן פינס סיפרה בריאיון לאסף גולן במערכת "ערב טוב", כי נכון לרגע זה, אושר כהן והיא לא גרים ביחד. השניים התארסו לפני כחודש, בערב ראש השנה. הם כבר מצאו אולם, ויתחתנו ב-17 במאי 2026. עכשיו היא מספרת שהיא רואה קסם וטוהר בבחירה לא לגור יחד עד החתונה.

במהלך הריאיון, עדן פינס נשאלה על העובדה שהם לא גרים ביחד. היא השיבה: "יש אנשי יגידו לך 'מה אתם כבר שנה וחצי ביחד ועוד לא גרים ביחד?' יש בזה קצת חן".

הדוגמנית הוסיפה כי היא רואה את היתרונות בעולם השידוכים: "אני פתאום מבינה את השידוכים. פתאום אני מבינה את העולם הזה של לעבור לגור אחרי (החתונה). יש בזה טוהר. זה כיף כי אתה מבין שאתה עוזב את הבית שלך לבית של המשפחה שלך".

עדן פינס הוסיפה ושיתפה כי השניים מתכננים לגור בחתונה בביתו של אושר כהן בקיסריה, וכי הם משפצים אותו בימים אלו.

כאמור, השניים יתחתנו באולמי גבריאל בנס ציונה, בתאריך ה-17 במאי. לחתונה צפויים מוזמנים רבים מהתעשייה, והיקף המוזמנים יעמוד על כ-1,200 אורחים.