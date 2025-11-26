חליוה וחליבה. פאנל כיפות ברזל מסכם את אירועי השבוע ולוקח צד בעימות בין הרמטכ"ל לשר הביטחון. רפורמת החלב של סמוטריץ' טוב או רע והמרד בקואליציה. צפו

תוכנית נוספת של "כיפות ברזל" שודרה באתר סרוגים, השבוע צלל הפאנל לעומק הסוגיות הבוערות שעל סדר היום הביטחוני והפוליטי בישראל, החל מהמחדל של 7 באוקטובר ועד למאבקים הפנימיים בצמרת המדינה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל על חליוה וחליבה (אולפן סרוגים)

בפאנל השבוע השתתפו עורך סרוגים – אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, פרשן כיכר השבת – ישי כהן והשופטת לשעבר עו"ד אתי כראייף.

האירוע הבלתי ייאמן: מחדל ראש אמ"ן אהרון חליוה

הדיון נפתח בחשיפת התנהלותו של ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה בליל 6-7 באוקטובר, כאשר התעלם מדיונים ומידע בזמן אמת. עורך "סרוגים", אריה יואלי, הביע זעם על חוסר האחריות שאינו נתקל בענישה ממשית: "אם אתה או אני היינו שוברים שמירה… היינו עולים למשפט וחוטפים 28 יום כלא במקום והנה פה חליוה שובר שמירה… 1,200 הרוגים בגללו למחרת והוא ממשיך, הוא לא פרש באותו שבוע, לא פיטרו אותו, לא כלום". יואלי תהה מדוע אדם כזה פורש בכבוד עם דרגות של אלוף ופנסיה תקציבית.

עוד באותו נושא הסנגורית למבקר: אי אפשר להטיל אחריות אישית על הרצי וחליוה 10:54 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

ישי כהן הדגיש כי האירוע "מלמד אותנו את גודל המחדל". הוא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתזכה לאמון הציבור הרחב. אתי כראייף ציינה כי חליוה נושא על כתפיו "את האחריות המירבית אבל לא המוחלטת". היא גם הזכירה שלחליוה עומדות זכויות של 40 שנות שירות עוד לפני מה שקרה בשבעה באוקטובר". היועץ האסטרטגי אבי וידרמן סיכם וטען שהכישלון הוא "כישלון מערכתי" ו"כישלון של קונספציה", והוסיף כי "יש הרבה מאוד אחראים שעדיין לא בבית", כשהוא רומז כמובן לנתניהו.

הקרב בצמרת: כ"ץ נגד הרמטכ"ל

המתח בין שר הביטחון יואב גלנט לרמטכ"ל אייל זמיר עקב ההדחות והנזיפות (על סמך המלצות ועדת תורג'מן) עמד במרכז הדיון השני. אריה יואלי תמך בשר כ"ץ, "סוף סוך אין לנו שר ביטחון שהוא חותמת גומי של הצבא" והוסיף: "עם כל הכבוד לרמטכ"ל, מדובר בפקיד, שר הביטחון הוא הריבון והוא מינה אותך הוא דרג נבחר… ואתה מוציא עליו הודעות לתקשורת. התרגלנו כבר שפקידים עושים את זה לשרים שזה נראה לנו נורמלי".

לעומתו, ישי כהן מתח ביקורת על שני הצדדים על הפיכת הוויכוח לפומבי בזמן מלחמה: "זה לא הזמן שהאויב שלנו ירא שר הביטחון והרמטכ"ל מתקוטטים". הוא דרש מזמיר לעדכן את כ"ץ לפני הוצאת ההודעה לתקשורת, ומכ"ץ לנהל את הוויכוח "בחדר פנימה".

אתי כראייף תהתה: "איך קורה שביום שבו מחוסל רמטכ"ל [בכיר חיזבאללה] כמה שעות ספורות אחרי זה… הדבר היחידי שיש לשר הביטחון לומר זה טרוניה וגינוי על ההתנהלות של הרמטכ"ל".

חוק הגיוס: מרד בקואליציה או סרק-סרק?

סוגיית חוק הגיוס שחזרה לשולחן ועדת חוץ וביטחון מתקבלת בהצהרה של סגנית השר שרן השכל כי לפחות 7 ח"כים בקואליציה יצביעו נגד החוק. יואלי העריך כי מרד בליכוד אינו סביר, וכי בסוף, איום הפורשים הוא רק "כדי לרצות את המתנגדים".

ישי כהן הזהיר מפני אישור החוק בנוסחו הנוכחי: "החרדים עושים טעות קשה מבחינתם כי בג"ץ כמעט באופן מידי יפסול את החוק". לדבריו, אם החוק יעבור ללא תמיכה משפטית, "רב הנזק על התועלת".

כראייף הגדירה את החוק המוצע כ"חוק ההשתמטות" וקראה לגיוס מלא: "המדינה היא של כולנו יש ערכים יש אחדות יש שוויון יש אחווה וצריך קדימה להכניס את זה לתוך מסלול כולם לנטל בלי יוצא מן הכלל". מנגד, וידרמן טען כי "הקואליציה נכשלה במבחן הזה" מכיוון ש"חרדים ומזרוחניקים ביחד לא יכולים להעביר חוג גיוס".

הרפורמה בחלב: קולחוז סובייטי או שוק חופשי?

בפינת "הטוב הרע והמיותר", נדונה רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

אבי וידרמן הציג עמדה מפתיעה וקבע שהרפורמה "רעה, אפילו רעה מאוד". על אף תמיכתו בשוק חופשי, הוא הדגיש כי אנחנו כבוגרי 7 באוקטובר חייבים לשמור על "יכולת ייצור מינימלית" של מוצרי יסוד כדי למנוע כשל שוק.

כראייף דווקא ראתה ברפורמה צעד חיובי: "טוב מכיוון שכל שבירת מונופול מתחילה בניסיון אחד קטן".

עוד באותו נושא סמוטריץ': "שופכים מילונים כדי להמשיך לעשוק את הציבור" 15:51 | נחום פרי 4 0 😀 👏

ישי כהן העניק למהלך ציון "טוב מאוד". הוא אמנם הבין את מצוקת בעלי הרפתות הקטנים, אך טען: "לא ייתכן שאנחנו בסוף נשלם מחירים כל כך מופקעים על מוצרי חלב". לדעתו, אם הרפורמה תוזיל את סל הקניות, חייבים לתמוך בה.

אריה יואלי הצטרף לגישה הליברלית וקבע כי הרפורמה "טוב מאוד" והעניק לנתנאל תמונה של פרה סובייטית. הוא השווה את מועצת החלב ל"שאריות של הקולחוזים הסובייטיים" וקרא לשחרר את השוק.

צל"ש וטר"ש: אלימות משטרתית והוצאת רע"ם מחוץ לחוק

בפינת הסיכום, חילקו המשתתפים צל"שים וטר"שים לאירועים שקרו השבו:

ישי כהן העניק "טר"ש" למשטרה, על מעצר שווא של אזרח שצפה בהפגנת ימין. כהן הזהיר: "משטרה אלימה היא תהיה אלימה היום נגד שמאל מחר נגד האוכלוסייה אחרת". אריה יואלי נתן "טר"ש" לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, על סחבת, שטיקים ותרגילים בפרשת הפצ"רית.

אבי וידרמן הפנה "טר"ש" לראש הממשלה נתניהו, על ניסיונו "להוציא את מפלגת רע"מ מחוץ לחוק". וידרמן הדגיש כי רע"מ מייצגת "תקווה גדולה למדינת ישראל כי מייצגת את דגל ההשתלבות של הערבים בתוך החברה הישראלית ולפסול אותה זה מעשה בזוי".

עו"ד כראייף חילקה טר"ש ליועץ המשפטי של ועדת החוקה גיל בליי, שגער ביו"ר הוועדה שמחה רוטמן "אל תאיים עלי". "אירועים ממלכתיים רגישים כמו התערבות בסמכויות לא צריכים להיעשות לנגד עיני המצלמות".

נתנאל איזק נתן "צל"ש" למפלגת הליכוד על ועידת הליכוד שהתקיימה: "חגיגה של דמוקרטיה בחירות מפלגה חיה מפלגה בועטת".

ומה בשבוע הבא?

בתחזית לשבוע הבא, חזר וידרמן לנושא הגיוס, והעריך כי "הקואליציה תדהם לגלות שאין לה רוב לחוק הגיוס ושוב חוק הגיוס ייתקע". יואלי חזה התחממות ביטחונית: "הולכים להיכנס חזק בעזה". ישי כהן העריך שסוגיית גיוס תלמידי הישיבות "תלווה אותנו מאוד מאוד".