אחרי שהרבנים החרדים הודיעו על אישור קידום חוק הגיוס בוועדת הכנסת, בציונות הדתית תקפו את המהלך והבהירו: "רק חוק שישנה את המציאות הקיימת ויגייס חרדים הוא חוק שיעבור אותנו. מדינת ישראל זקוקה לעוד חיילים"

התנגדות גם בקואליציה: במפלגת הציונות הדתית הגיבו כעת (רביעי) להודעת הרבנים החרדים שנתנו אור ירוק לקידום חוק הגיוס בוועדת הכנסת, והבהירו כי גם הם יתנגדו לחוק שלא יפעל לגיוס חרדים בפועל לצה"ל.

"הודעות לתקשורת זאת לא תוכנית עבודה, לא מפי דגל ולא מפי גורמים בקואליציה" נמסר. "רק חוק שישנה את המציאות הקיימת ויגייס חרדים הוא חוק שיעבור אותנו. מדינת ישראל זקוקה לעוד חיילים. נקודה".

כאמור, מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, הורה לחברי הכנסת של סיעת דגל התורה לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה: "לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

מנגד, בסיעת אגודת ישראל הבהירו כי יתנגדו להצעת חוק הגיוס אם היא כוללת סנקציות או פגיעה בבני הישיבות. "יו״ר אגודת ישראל, ח״כ יצחק גולדקנופף, לא קיבל עד לרגע זה את טיוטת חוק הגיוס (הסדרת מעמד בני הישיבות שתורתם אומנותם) — ולכן היא טרם הובאה לפני מועצת גדולי התורה" נמסר. "מובהר באופן חד-משמעי: אגודת ישראל לא תתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות או פגיעה כלשהי במעמדם ובזכויותיהם של לומדי התורה בארץ ישראל כפי שהיה נהוג עד היום".