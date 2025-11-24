מהי מידת מעורבותם של הצבא האמריקאי ברצועת עזה ובפירוק חמאס מנשקו? סמוטריץ' טוען בתשובה ל"סרוגים" כי לא בטוח שישראל תגיע להסכמות עם ארה"ב

מעורבות האמריקאים בסיום המלחמה בעזה: השר סמוטריץ' מתייחס לתהליך המדיני שמתנהל מאז ההחלטה על הפסקת האש בעזה, וטוען בישיבת סיעת "הציונות הדתית" כי עדיין אין הסכמות בין ישראל לבין הצבא האמריקאי.

בתשובה לשאלת "סרוגים" הוא ענה: "יש שיח מאוד אינטנסיבי בעניין הזה, קשה לי להאמין שאנחנו נגיע להסכמות עם האמריקאים, אבל יאמר לזכות הנשיא טראמפ שהוא חוזר שוב ושוב על המחויבות החד משמעית, שהוא עומד על פירוק חמאס או בדרך שלהם או בדרך שלנו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (שאלת אתר "סרוגים" לשר סמוריץ')

השר סמוטריץ' התייחס בישיבת הסיעה של הציונות הדתית גם לרפורמת החלב שהוא מוביל, ומעוררת סערה.

"אין לכם מושג כמה הודעות וטלפונים אני מקבל מרפתנים שמחזקים אותי ואומרים לי להמשיך ומסבירים שזה יעשה רק טוב לחקלאות ולגידול הישראלי. אבל הם מפחדים לדבר ולתמוך בתכנית כי קרטל מועצת החלב יתנכל להם. כי הגוף ששולט במכסות ומווסת אותם פשוט ימחק אותם. אלה המילים", ציין סמוטריץ'.

עוד אמר השר כי "הם מפחדים להסתבך עם תנובה וטרה ושטראוס כי הם יחרימו אותם ולא יקנו את החלב שלהם והם יאבדו את מטה לחמם. זה משטר הפחד המושחת שצומח במשק ריכוזי שנשלט בידי בעלי הון ואינטרסים כלכליים".

"בשונה מבתכנית שלי, היום אין לחקלאים ביטוח מפני כוחם הרב של מועצת החלב והמחלבות ששולטות בה. הרפורמה תשחרר אותם ותאפשר להם לעשות שיקולים עסקיים משל עצמם ולהתפרנס ללא מורא".

עוד באותו נושא סמוטריץ': "שופכים מילונים כדי להמשיך לעשוק את הציבור" 15:51 | נחום פרי 3 0 😀 👏

"אני רוצה לומר בצורה ברורה וחד משמעית: אין לי שום כוונה לוותר! הקמפיינים השקריים והדמגוגיים, שמלמדים שאין למתנגדי הרפורמה טיעונים ענייניים נגדה, רק מחזקים אותי", סיכם השר.