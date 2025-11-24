סמוטריץ' אמר בפתח ישיבת הסיעה: "תנובה, טרה ושטראוס שופכים עכשיו מיליונים על מיליונים כדי להמשיך להחזיק בזכות המפוקפקת לעשוק את הציבור"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר היום (שני) בפתח ישיבת סיעת "הציונות הדתית": "תנובה, טרה ושטראוס הם מהמפרסמים הגדולים ביותר בתקשורת הישראלית והם שופכים עכשיו מיליונים על מיליונים על מיליונים בקמפיין שקרי ודמגוגי נגדי, פשוט קונים את התקשורת, כדי להמשיך להחזיק בזכות המפוקפקת לעשוק את הציבור".

דבריו המלאים: אתמול אחר הצהרים הצגנו לראש הממשלה וצוותו בדיון מעמיק את עיקרי תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנת 2026 וקיבלנו את ברכת הדרך ואנו ממשיכים בכל הכח. ביום חמישי הבא, 4 לדצמבר, נאשר בע"ה את התקציב בממשלה ומשם לכנסת. אני מודה לראש הממשלה על הגיבוי והנחישות.

עוד באותו נושא לפיד פונה לתקשורת: "בבקשה, תעזרו לי בזה" 14:45 | נחום פרי 3 2 😀

מרכיב מרכזי מתוך שורת צעדים שאנחנו מביאים בתקציב הזה להורדת יוקר המחיה הוא הרפורמה בחלב. בשבועות האחרונים אנו עדים לקמפיין הכפשות שקרי שמנסה למנוע את הרפורמה הזו ולהנציח את המונופולים ואת פערי המחירים העצומים שאנחנו משלמים על מוצרי חלב בסיסיים.

סמוטריץ': שופכים מילונים על קמפיין נגדי

"אם תראו בתקופה הקרובה תקשורת מגויסת, חד צדדיות בוטה, הכפשות וסתימת פיות, "וועידות" מגוייסות שנקנו בכסף רב – תעקבו אחרי הכסף. Follow the money. אם שאלתם את עצמכם למה כל כך יקר כאן, הנה התשובה והיא זועקת לשמים – המונופולים ואינטרסנטים יודעים לרכז כח וכסף רב ולכן פוליטיקאים מפחדים להתעסק איתם".

"תנובה, טרה ושטראוס הם מהמפרסמים הגדולים ביותר בתקשורת הישראלית והם שופכים עכשיו מיליונים על מיליונים על מיליונים בקמפיין שקרי ודמגוגי נגדי, פשוט קונים את התקשורת, כדי להמשיך להחזיק בזכות המפוקפקת לעשוק את הציבור. את קולו של הציבור הרחב, שנאנק תחת הנטל, אין מי שמשמיע ונותן קונטרה".

"למונופולים עושקי הציבור תמיד יהיו גם שותפים פופוליסטים עם כל מיני קומבינות ואינטרסים כאן בבית הזה, ויחד הם יעשו הכל כדי שכולנו נמשיך לשלם פי 2 ויותר על מוצרי החלב והגבינות שלנו. אין לכם מושג כמה הודעות וטלפונים אני מקבל מרפתנים שמחזקים אותי ואומרים לי להמשיך ומסבירים שזה יעשה רק טוב לחקלאות ולגידול הישראלי. אבל הם מפחדים לדבר ולתמוך בתכנית כי קרטל מועצת החלב יתנכל להם. כי הגוף ששולט במכסות ומווסת אותם פשוט ימחק אותם. אלה המילים".

"זה משטר הפחד המושחת שצומח במשק ריכוזי"

"הם מפחדים להסתבך עם תנובה וטרה ושטראוס כי הם יחרימו אותם ולא יקנו את החלב שלהם והם יאבדו את מטה לחמם. זה משטר הפחד המושחת שצומח במשק ריכוזי שנשלט בידי בעלי הון ואינטרסים כלכליים. בשונה מבתכנית שלי, היום אין לחקלאים ביטוח מפני כוחם הרב של מועצת החלב והמחלבות ששולטות בה".

"הרפורמה תשחרר אותם ותאפשר להם לעשות שיקולים עסקיים משל עצמם ולהתפרנס ללא מורא. אני רוצה לומר בצורה ברורה וחד משמעית: אין לי שום כוונה לוותר! הקמפיינים השקריים והדמגוגיים, שמלמדים שאין למתנגדי הרפורמה טיעונים ענייניים נגדה, רק מחזקים אותי".

"אחרי שנתיים שבהם ניווטתי את הכלכלה הישראלית במי המלחמה הסוערים כדי לוודא שהיא תוכל לתת מענה לכל צרכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון, תוך שאנחנו שומרים על חוסנה ואיתנותה של הכלכלה, הגיע העת שנתוני המאקרו הפנטסטיים לא ישארו רק בבורסה ובהייטק אלא יגיעו גם לכיס של אזרחי ישראל. שאזרחי ישראל שנכנסו תחת האלונקה בשנתיים של מלחמה יהנו מפירות ההישגים הצבאיים הכבירים שלנו, ברוך השם, וירגישו את זה באיכות החיים ובירידה ביוקר המחיה. זו ליבת תקציב המדינה והתכנית הכלכלית שלנו לשנה הקרובה".

סמוטריץ: "רפורמת החלב שלי שומרת על החקלאות"

"רפורמת החלב שלי שומרת על החקלאות, שומרת על הציונות וההתיישבות ומבטיחה יצור מקומי. כל זה חשוב וטוב, אבל אני רוצה לגלות לכם סוד – לדאוג שמשפחות נורמטיביות בעם ישראל יוכלו ללכת לסופר, למלא את העגלה באוכל לילדים, להגיע לקופה ולהצליח לשלם על זה בלי לקרוע את הכיס ולהיכנס לאובר-דרפט זה לא פחות ציונות ולא פחות אהבת הארץ ממה שעושים החקלאים הגיבורים שלנו. אני אסיים את דבריי בלספר לכם על פגישה חשובה שהיתה לי אתמול עם שושי, הדס, מורן, יעל, אלה ונילי מפורום משפחות משרתי הקבע".

"משפחות משרתי הקבע התחתנו עם צה"ל ובנו את ביתן סביב המשימה הלאומית החשובה ביותר – ביטחון ישראל. מסרתי להם את הערכתי בשם העם כולו. שוחחנו על תכנית ההוקרה למשרתי הקבע ובני משפחותיהם בהיקף של 3.2 מיליארד ש״ח, אותה שר הביטחון ואני הבאנו לאישור הממשלה לפני שבועיים ועל צרכים נוספים שיש למשפחות כדי שהן יצליחו להמשיך לשאת את המשימה החשובה הזו.

"כמו שדאגנו למילואמניקים נדאג למשרתי הקבע. בכוונתי לדרוש ממערכת הביטחון להכניס את הצרכים האלה ראשונים בתור בדיוני התקציב. כי מי שמנצח זה האדם שבטנק. נמשיך לחזק את מי שרואים בביטחון ישראל יום יום את שליחותם ועושים הכל עבור עתיד המדינה שלנו".