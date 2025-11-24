אל הצוות שיקבע את המנדט של ועדת החקירה למחדל ה-7.10 צורפו השרים עידית סלימן ושלמה קרעי, שיצטרפו לשמונת חברי הצוות

אל הצוות שיקבע את המנדט של ועדת החקירה למחדל ה-7.10 צורפו השרים עידית סלימן ושלמה קרעי. בשבוע שעבר הוחלט על הקמת הצוות בו נכללו שמונה שרים וחברי כנסת. היום (שני) על פי הדיווח של דפנה ליאל כתבת חדשות 12 צורפו עוד שניים.

כזכור בישיבת הממשלה שנערכה בשבוע שעבר הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור. בראש ההרכב יעמוד שר המשפטים יריב לוין. לאחר מכן מופיעים ברשימה השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו והשר עמיחי שיקלי.

במהלך ישיבת הממשלה דיברו השרים על ההצעות השונות להקמת ועדת חקירה. השר שיקלי אמר: "המודל לדעתי, ודיברתי עם בכיר באופוזיציה שכולם מכירים והוא קיבל את המודל – לכל צד יש זכות וטו על בחירה של כל נציג. מודל פריטטי. שלושה מומחים בכל נושא – ומוציאים דו״ח אחד. הממשלה צריכה להגדיר להם את המשימה והכנסת מאשרת".