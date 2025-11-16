הממשלה החליטה לקדם הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. נתניהו יקים ועדת שרים שתנסח בתוך 45 ימים את המנדט שיוענק לוועדת החקירה

בישיבת הממשלה שנערכה היום (ראשון), הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור.

בהתאם להחלטה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקים ועדת שרים שתנסח בתוך 45 ימים את המנדט שיוענק לוועדת החקירה.

במהלך ישיבת הממשלה, דיברו השרים על ההצעות השונות להקמת ועדת חקירה. השר שיקלי אמר: "המודל לדעתי, ודיברתי עם בכיר באופוזיציה שכולם מכירים והוא קיבל את המודל – לכל צד יש זכות וטו על בחירה של כל נציג. מודל פריטטי. שלושה מומחים בכל נושא – ומוציאים דו״ח אחד. הממשלה צריכה להגדיר להם את המשימה והכנסת מאשרת".

השר אלקין אמר בתגובה: "ואז האופוזיציה לא מסכימה".

השרה מירי רגב ענתה: "שלא יסכימו, אז שלא יהיה".

השרה אורית סטרוק הוסיפה: "מי שהצליח לטמטם את דעת הקהל עם קמפיין החטופים יצליח גם בזה".

כזכור, בשבוע שעבר נתניהו נאם במליאת הכנסת והתייחס בדבריו לשאלת הקמת ועדת חקירה: "השאלה היא מי בודק את האמת וזה קשור גם למי בודק את האמת על האירוע הקשה בתולדותינו, טבח השבעה באוקטובר. האופוזיציה צועקת ועדת חקירה ממלכתית, אבל חלק עצום בעם לא יקבל את חבר הבודקים שאתם מציעים. אנחנו רוצים ועדת חקירה עם תמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר".