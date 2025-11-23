נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ היום (ראשון) ברשת החברתית שלו Truth Social לגבי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה וטען שוב כי הבחירות ב-2020 בהן הפסיד לג'ו ביידן היו מזויפות: " אילולי הבחירות לנשיאות 2020 לא היו מזויפות וגנובות, לא הייתה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה"

דבריו המלאים: "המלחמה היא אלימה ונוראית, ועם מנהיגות אמריקנית ואוקראינית חזקה ונכונה היא לעולם לא הייתה מתרחשת. היא התחילה הרבה לפני שנכנסתי לתפקיד בקדנציה השנייה, במהלך ממשל ג'ו ביידן המנומנם, ורק הלכה והחמירה. אילולי הבחירות לנשיאות 2020 לא היו מזויפות וגנובות, הדבר היחיד שהדמוקרטים הרדיקלים יודעים לעשות – לא הייתה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה"

הבוקר דווח כי חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין שוקלת לרוץ בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2028 – כך  במגזין "טיים" האמריקני. לפי הדיווח, גרין שוחחה עם מקורביה על האפשרות שתתמודד בפריימריז הרפובליקנים.

הדיווח מגיע על רקע הסכסוך הנרחב של גרין עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – שהוביל להודעתה בסוף השבוע האחרון על פרישתה מבית הנבחרים בינואר הקרוב. "המטרה היחידה שלי הייתה לוודא שהמפלגה הרפובליקנית תיקח אחריות על ההבטחות שנתנה לעם האמריקני ותשים את אמריקה תחילה" טענה בהודעתה. בעבר דווח כי גרין שקלה להתמודד לתפקיד אחר – בין היתר סנאטור או מושלת מדינת ג'ורג'יה – אך שוכנעה על ידי טראמפ שלא לעשות זאת.