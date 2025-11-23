טראמפ שוב תוקף את ביידן: "המלחמה באוקראינה התחילה הרבה לפני שנכנסתי לתפקיד בקדנציה השנייה, במהלך ממשל ג'ו ביידן המנומנם, ורק הלכה והחמירה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ היום (ראשון) ברשת החברתית שלו Truth Social לגבי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה וטען שוב כי הבחירות ב-2020 בהן הפסיד לג'ו ביידן היו מזויפות: " אילולי הבחירות לנשיאות 2020 לא היו מזויפות וגנובות, לא הייתה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה"

דבריו המלאים: "המלחמה היא אלימה ונוראית, ועם מנהיגות אמריקנית ואוקראינית חזקה ונכונה היא לעולם לא הייתה מתרחשת. היא התחילה הרבה לפני שנכנסתי לתפקיד בקדנציה השנייה, במהלך ממשל ג'ו ביידן המנומנם, ורק הלכה והחמירה. אילולי הבחירות לנשיאות 2020 לא היו מזויפות וגנובות, הדבר היחיד שהדמוקרטים הרדיקלים יודעים לעשות – לא הייתה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה"

הבוקר דווח כי חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין שוקלת לרוץ בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2028 – כך במגזין "טיים" האמריקני. לפי הדיווח, גרין שוחחה עם מקורביה על האפשרות שתתמודד בפריימריז הרפובליקנים.