רוסיה, סיפקה לראשונה אי פעם, את דגם מטוס הקרב החמקני המתקדם ביותר שלה, ה-SU-57, כאשר על פי החשדות, המדינה המזרח תיכונית שקיבלה אותו רחוקה מלהיות ידידה של ישראל.

מטוס הקרב הרוסי SU-57 או הסוחוי 57, הוא מטוב הקרב המתקדם ביותר שמיוצר על ידי רוסיה. מדובר במטוס קרב דור חמישי, בדומה ל F-35 או הF-22 האמריקאים. בדומה אליהם, למטוס יכולת חמקנות, טיסה במהירויות גבוהות לאורך זמן, יכולת תמרון גבוה ומחשוב מתקדם.

זו הפעם הראשונה אי פעם, שרוסיה מספקת את מטוס הקרב המתקדם אל מדינה זרה. למרות שעל פי משרד ההגנה הרוסי, המדינה שמקבלת אותו "חסויה", מסמכים שהודלפו לאחרונה מצביעים באופן כמעט מוחלט לכיוון אלג'יריה.

על פי הערכות, המדינה הצפון אפריקאית, הידועה בנטיות האנטי-ישראליות הגלויות שלה, תצטייד לאורך השנתיים הקרובות בלא פחות מ-12 מהמטוסים המתקדמים. בנוסף, רוסיה תספק להם גם 14 מטוסי SU-34 מדור רביעי.

מדובר בפעם הראשונה שרוסיה מספקת מטוס קרב חמקני לגורם מחוץ לחיל האוויר הרוסי, ועל פי כל האינדיקציות, מדובר במדינה אנטי-ישראלית באופן מובהק.