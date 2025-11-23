מאחורי מלון "גורדוניה זכרון יעקב" החדש מסתתרים שני סיפורים מרגשים: המאבק שהוביל להקמת בית כנסת מלא במלון, וההנצחה הייחודית של הלוחם עופר אובטבול הי"ד דרך פרוכת ארון הקודש. סיפור על בית כנסת, ארון קודש, ספר תורה – ומעגל אחד שמסתיים בהנצחה

בעוד חודשים ספורים יפתח במרומי המושבה זיכרון יעקב מלון חדש מקבוצת גורדוניה – "גורדוניה זכרון יעקב". אך מאחורי קירות המלון החדש מסתתרים שני סיפורים יוצאי דופן: המאבק על הקמת בית הכנסת, וההנצחה המיוחדת שמשולבת בתוכו.

המאבק על בית הכנסת: "אם לא יקצו – נסיים כאן"

כבר בשלבי הוועדה הראשוניים ביקשו בעלי המלון שבפרויקט יוקם בית כנסת מלא. אלא שבוועדה המקומית היו מי שהתנגדו לכך. במקביל התנהל משא ומתן מתקדם מאוד בין עודד תורג'מן, מנכ"ל ובעלים של "אמירי זכרון יעקב בע"מ", לבין גורמים נוספים שהיו מעורבים בפרויקט. בשלב מסוים, אותם גורמים הודיעו לעודד שאינם מוכנים להקצות בית כנסת ייעודי, ומסכימים רק לאולם כללי שיוסב לתפילות לפי הצורך.

ביום החתימה, לאחר כשבע שעות של מעבר על מאות עמודי החוזה (הסכם ל-25 שנה), אמר בן תורג'מן, היזם, בצורה חד-משמעית: "אם זה המצב ולא מוכנים להקצות אפילו 90 מ"ר מתוך כ-20,000 המ"ר שבפרויקט – נסיים כאן ונמצא מפעיל אחר."

האמירה הזו הפכה את הכף. ההתנגדות בוטלה, השטח הוקצה, וההסכם נחתם בשמחה גדולה. אגב – היום גדי עצמו שמח מאוד על המהלך, אולי אפילו יותר משאר הצדדים.

ההנצחה שנולדה במקרה: ספר תורה – ופרוכת עם סיפור חיים

לאחר שהוחלט על הקמת בית הכנסת, היה צורך בארון קודש, בספר תורה ובפרוכת. הבעלים, עודד תורג'מן, החליט לתרום ספר תורה מהודר לכבוד משפחתו – אך אז עלתה השאלה מה יעשה עם הפרוכת.

כאן הופיע הפתרון המרגש. מעצבת המלון, אושרת עוזרי, החליטה שהפרוכת תוקדש לעילוי נשמת אחיה, עופר אובטבול הי"ד, הלום קרב שנפטר בל"ג בעומר תשפ"ב לאחר שנות סבל רבות.

עופר אובטבול הי"ד: לוחם, פצוע, ומסע של גבורה וכאב

עופר התגייס בשנת 1994 לצה"ל ושובץ כלוחם בגדוד "ברק" של חטיבת גולני. את עיקר שירותו עשה ברצועת הביטחון בדרום לבנון – שם נפצע לראשונה. כעבור שלוש שנים השתחרר משירות סדיר, אך המשיך בשירות מילואים כלוחם בחטיבה 5. במסגרת זו השתתף באימונים ובפעילות מבצעית בגזרת יהודה ושומרון, רצועת עזה וגבול לבנון.

באביב 2002 לחם במבצע "חומת מגן", שם נפצע בשנית – ופוסט-טראומה החלה לשוב בעוצמה. עופר אובטבול נפטר ביום י"ח באייר תשפ"ב (18.5.2022), בן ארבעים ושש בלבד.

המעגל שנסגר: בית כנסת, ארון קודש ופרוכת זיכרון אחת

כך, כמעט במקרה, נסגר מעגל מיוחד: במלון החדש מוקם בית כנסת ייעודי, הוקם בו ארון קודש, ניתן ספר תורה מהודר – והפרוכת נושאת את סיפור חייו של עופר אובטבול הי"ד. סיפור של החלטה, גבורה, מאבק – וזיכרון שנשמר בלב אחד החדרים הכי מרגשים במלון.