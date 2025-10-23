פעוטה בת שנה שהתה זמן ממושך ברכב סגור בזכרון יעקב. לאחר פעולות החייאה ליבה שב לפעום. צוותי מד"א פינו אותה לבי"ח רמב"ם במצב קשה

לאחר החייאה מוצלחת: חזר ליבה של הפעוטה שנשכחה ברכב בזיכרון יעקב לפעום. היא פונתה במצב קשה לבית החולים רמב"ם בחיפה על ידי צוותי מד"א.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 13:45 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון, על פעוטה ששהתה זמן ממושך ברכב סגור בזכרון יעקב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לפעוטה כבת שנה מחוסרת הכרה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו פעולות החייאה, ולאחר שליבה שב לפעום מפנים לבי"ח רמב"ם, פעוטה בת שנה במצב קשה. טל

חובש רפואת חירום במד"א יוסף יחזקאל פרידמן, סיפר:

"כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפעוטה שהייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהיא חמה מאוד למגע. אנשים שהיו במקום סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור זמן רב. התחלנו בפעולות מצילות חיים שכללו קירור ופעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבה שב לפעום, העלנו את הפעוטה לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים."