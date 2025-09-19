במעמד מרגש עם הרבה שמחה וריקודים נחנך אמש בית הכנסת המחודש במוצב כיסופים, לאחר שהקודם חרב בקרבות ה- 7/10. מח"ט הדרומית: "אי אפשר לשבור את הרוח"

ביום בו נפלו חיילים בעזה נחנך בית הכנסת החדש במוצב כיסופים: "להקים מחדש את בית ה', דווקא כאן".

במוצב כיסופים נחנך אתמול בית הכנסת החדש, שנבנה לאחר שהישן חרב בקרבות ה-7 באוקטובר. מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, אל"ם גיל ורנר, התכבד בקביעת המזוזה בטקס המרגש שנערך במעמד מפקדים, לוחמים ובני משפחת התורמים.

מפקד החטיבה הדרומית אמר בדבריו:

"בשבעה באוקטובר נכשלנו במשימת ההגנה – אבל היום אנחנו עומדים כאן, אחרי שנתיים של לחימה, עם ראש מורם. אנו נלחמים, בונים וממשיכים קדימה. חנוכת בית הכנסת כאן היא הצהרה ברורה: את הרוח שלנו אי אפשר לשבור."

הטקס נפתח בדברי ברכה של רב החטיבה הדרומית, סרן הרב איתן גלסר, שהדגיש את המאמץ המשותף של כלל הגורמים שאיפשר את הקמת בית הכנסת מחדש.

רב האוגדה: "דמעות משולבות שמחה וכאב"

רב האוגדה, רס"ן הרב יעקב יברוב, נשא דברים מרגשים: "היום הזה יום חנוכת בית הכנסת החדש במוצב כיסופים הוא יום של דמעות שלובות דמעות של כאב ודמעות של שמחה.

כאן, במקום הזה ממש, עמד בית הכנסת הישן לבו הפועם של המוצב והוא חרב בקרבות שמחת תורה. בתוך השמחה הגדולה של הבנייה המחודשת, ליבנו נתון גם לכאב במקום הזה נפלו לוחמים ומפקדים יקרים.

הטקס הסתיים בריקודים של שמחה בהשתתפות החיילים והאורחים.