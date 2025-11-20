שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי תקף את כתבת חדשות 12 עמליה דואק: "כשאתה מונופול על התודעה כמו בצפון קוריאה, אתה פשוט לא מפחד מהאמת"

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי תקף היום (חמישי) את כתבת חדשות 12 עמליה דואק שתקפה את הצעת החוק שלו להפרטת התקשורת: "כשאתה מונופול על התודעה כמו בצפון קוריאה, אתה פשוט לא מפחד מהאמת".

הדברים המלאים: "עמליה מכירה את הצעת החוק? היא קראה אותה בכלל? כנראה שלא ממש. אבל כשאתה מונופול על התודעה כמו בצפון קוריאה, אתה פשוט לא מפחד מהאמת. ואת המונופול הזה אנחנו מפרקים. זה קצת ארוך אבל ככה זה כשיש הרבה שקרים."

מנכ"ל משרד התקשורת אלעד מלכא הסביר לסורגים מטרות החוק בראש ובראשונה, הן: התאמה לשינויים טכנולוגיים ועידוד תחרות, ותיקון עיוותים רגולטוריים שיוצרים חוסר ודאות. "הנסיבות בישראל גרמו לכך שנוצרו שני שווקים בצורה מלאכותית" אומר מלכא, "פעם אחת הסדירו את הטלוויזיה והלווין (Yes, Hot), ופעם שנייה הסדירו את שירותי הברודקאסט (שידורים פתוחים כמו ערוצי החדשות, תחנות רדיו אזוריות מסחריות ועוד) וזה גרם לסרבול, ואין סיבה להמשיך עם ההפרדה המלאכותית הזאת, בכל שאר העולם יש רגולטור אחד".

חוק התקשורת: ערוצים חדשים לא יצטרכו לשלם דמי רישוי

בהתאם לכך, החוק מציע להקים רשות אסדרה אחת – הרשות לתקשורת משודרת, במקום שתי הרשויות שקיימות היום – מועצת הכבלים והלווין והרשות השנייה. כיום, כל אחת מהרשויות מפקחת על דברים אחרים, ולעתים סותרות אחת את השנייה.

בנוסף, לאורך השנים העבירו סמכויות מרשות אחת לשנייה, דבר שגרם לסימני שאלה רבים וחוסר ודאות בעיקר סביב חלוקת הכספים ביניהן. הרשות החדשה תאחד את הפיקוח על כלל תכני הצפייה והשמע ותמנע כפל תשלומים ורגולציה מיותרת וסותרת.

כמו כן, החוק מציע לבטל את מודל הרישוי שקיים עד היום, בו צריך לקבל רישיון מהרשות השנייה, לשלם מיליוני שקלים, ולעמוד בתנאים רבים, כמו כמה כסף משקיעים בתוכניות שונות. לפי החוק החדש, מי שמעוניין לספק שידורי חדשות בטלוויזיה יצטרך רק להירשם לכך מבלי לשלם דמי רישוי, ומבלי להתחייב לתנאים שונים, מלבד התנאי שיהיו לו כללי אתיקה. חשוב לציין כי כבר היום קיימים ערוצים הפועלים תחת רישיון "זעיר" או "זעיר ייעודי" ונהנים מהקלות, כולל פטור מדמי רישוי, ולכן הצעת החוק תוביל למצב יותר שוויוני בו לא יצטרכו הקלות כאלה.