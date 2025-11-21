ההחלטה לסגור את גלי צה"ל מעוררת הדים רבים בתקשורת הישראלית, שכן מדובר באחת מתחנות הרדיו הפופולריות והמואזנות בישראל. למרות הטענות כי ההחלטה של שר הביטחון נובעת משיקולים פוליטיים, חבר הוועדה שבחן את התחנה טוען בראיון לסרוגים כי לא זו הסיבה לכך: "לתחנות רדיו אחרות אין אפשרות לשדר בפריסה ארצית"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע בשבוע שעבר כי יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, וזאת בהתאם להליך המקובל. לפי הודעת משרד הביטחון, בכוונת כ"ץ להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026. ההודעה עוררה דרמה גדולה בתקשורת, שכן מדובר באחת מתחנות הרדיו הפופולריות והמאוזנות ביותר כיום בישראל.

חבר ומזכיר הוועדה שבדקה את גלי צה"ל, אלעד מלכא, התראיין לאתר סרוגים וטוען כי למרות הפרסומים בנושא, לא מדובר בהחלטה פוליטית.

"התחנה הזו קיימת משנת 1950, מאז קמות וועדות לבחינת גלי צה"ל, כיוון שכשתחנה צבאית משדרת אקטואליה היא יוצרת תחושת חוסר נוחות בצבא, בדרג הפוליטי ובציבור, ולכן מדי פעם מנסים לבדוק איך אפשר להפסיק את האנומליה הזו. פתחו וועדות פעם אחר פעם, כאשר אף אחת מהוועדות לא הביאה למסקנות להפסיק את העיוות הזה".

לדבריו של מלכא מדובר בעיוות מכיוון שתחנה צבאית אינה יכולה לעסוק בשידורי אקטואליה שמבקרים את הצבא: "תחשבי שגם חיילי צה"ל, גם במילואים וגם בסדיר משאירים את הדעות הפוליטיות שלהם מחוץ לבסיס. אף אחד לא יכול להתגייס כשהוא מרגיש שהצבא מוטה פוליטית".

איך זה בא לידי ביטוי שאומרים שגלצ מוטה פוליטית?

"היא נושאת על שמה את המילה גלי צה"ל, היא מייצגת בעיני רבים את צה"ל. קיבלנו עדויות מחיילי מילואים שאומרים לי 'אני בלבנון, שומע גלי צהל וזה מוריד את כל המחלקה לדאון'".

כלומר הסגירה היא מסיבה פוליטית?

"הסגירה לא פוליטית כי לא רק אנשים בימין מרגישים שהתחנה מחלישה אותם, ואם גם אנשים בשמאל היו אומרים את אותו הדבר – זה לא היה מרגיע אותי. תפקידו של הצבא להילחם, תפקידו של רדיו זה להעביר ביקורת על מהלכי צה"ל בעזה בכלי תקשורת חופשי, אבל כאשר חיילי צה"ל נכנסים לעזה והם שומעים בתחנה שנושאת את שמם מבקרת את המלכים, זה מוריד להם את המוראל".

מלכא מוסיף כי ההצלחה של התחנה היא בין השאר מכיוון שהיא זוכה לשדר בתדרים בפריסה ארצית.

האם נתוני האזנה הגבוהים הם לא ערך מוסף שבזכותם שווה להשאיר את התחנה?

"אני חושש שזה לא מדד לכלום. מסיבה אחת פשוטה בישראל, עד עכשיו, לא הייתה שום אפשרות לתחנות רדיו מסחריות לשדר בפרסה ארצית. ולכן בתחום האקטואליה יש לנו את גלי צה"ל מתחרה בכאן רשת ב'".

נזכיר כי שר התקשורת קרעי דיבר על כך שהוא מעוניין לסגור את מחלקת החדשות בתאגיד השידור הישראלי. הציבור כועס כי רוצים לסגור עוד כלי תקשורת ועל כך משיב מלכא: "להגיד שיש זעם בציבור? יש זעם בתקשורת כי רוב גדול של אנשי התקשורת הם אנשים שגדלו בגלי צה"ל. אני מבין את התחושה שהם צמחו בבית, זה יוצר אתגר שיש בית ספר לתקשורת אחד מרכזי ואין גיוון מחשבתי".

אין שום דרך לקחת את התחנה להפריט, להוציא אותה מצה"ל ולהשאיר את התכנים הקיימים?

"חשבנו על הפסקת שידורי האקטואליה, אני לא חושב שזה ישים כי בשום שלב לא הוחלט על החלת שידורי אקטואליה בתחנה ומפקדי התחנה אמרו שאקטואליה מביאה מאזינים ולכן הם תפסו נתח גדול בשידור התחנה. אני לא חושב שזה ישים ויש גם שמבחינה משפטית רואים בזה התערבות בתוכן. לגביי הפרטה, אם היה אפשר להפריט זה היה מאוד טוב, במקרה של גלי צה"ל, יש שם מעל 350 עובדים. אני לא יכול להעביר את החיילים לגוף פרטי, המבנה לא שייך להם, השם גלי צה"ל לא יוכל לשמש בידיים פרטיות. המשאב היחידי שניתן להעביר זה התדרים ולמשרד התקשורת יש את הסמכות להקצות אותם לגוף אזרחי בהתאם לחוק ולשיקול דעתו".

מלכא מוסיף כי ההחלטה על סגירת התחנה מגובה בחוות דעת משפטית. "אני מעריך כמו כל דבר במגזר הציבורי כשעושים תהליך התייעלות יש חבילות של פיצוי, החיילים יקלטו במקומות אחרים. כששואלים למה זה לא קורה מחר בבוקר אז אלו הסיבות כי צריך לעשות את זה בצורה רגישה עבור העובדים. אין כאן מטרה לפגוע בהם. וזה מה שצריך לבצע". מלכא מסכם ואומר: "אחרי שיסגרו את גלי צה"ל יהיה תחרותי יותר, מגוון יותר ומאפשר הרבה יותר דיון ציבורי בישראל".