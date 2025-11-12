שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי יגיש לממשלה החלטה לסגירת תחנת גלי צה"ל, כששידורי התחנה יסתיימו עד ה-1 במרץ 2026. גלגלצ תמשיך לפעול, תוך שמירה על צביונה ואופייה

דרמה אדירה: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (רביעי) כי יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, וזאת בהתאם להליך המקובל. לפי הודעת משרד הביטחון, בכוונת כ"ץ להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026.

עוד מתוכנן להקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה. צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם".

בנוסף, ובהתאם להמלצת הוועדה לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה – לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.

"המשך הפעלת התחנה – פגיעה קשה במעמדו של צה"ל"

"כפי שהבהרתי – מה שהיה לא יהיה" אמר כ"ץ. "גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם – ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם".

לדבריו, "הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".

"לאורך עשרות השנים האחרונות, החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע" הוסיף. "בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה והמורל, וחמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה כמסרים שמועברים על ידי צה"ל".

"בכוונתי להביא לממשלה בקרוב את ההחלטה לסגירת התחנה" הבהיר כ"ץ בסיכום דבריו. "זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".