דרמה אדירה: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (רביעי) כי יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, וזאת בהתאם להליך המקובל. לפי הודעת משרד הביטחון, בכוונת כ"ץ להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026.
עוד מתוכנן להקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה. צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם".
בנוסף, ובהתאם להמלצת הוועדה לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה – לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.
"המשך הפעלת התחנה – פגיעה קשה במעמדו של צה"ל"
"כפי שהבהרתי – מה שהיה לא יהיה" אמר כ"ץ. "גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם – ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם".
לדבריו, "הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".
"לאורך עשרות השנים האחרונות, החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע" הוסיף. "בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה והמורל, וחמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה כמסרים שמועברים על ידי צה"ל".
"בכוונתי להביא לממשלה בקרוב את ההחלטה לסגירת התחנה" הבהיר כ"ץ בסיכום דבריו. "זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".
מה דעתך בנושא?
18 תגובות
3 דיונים
ערן
לא סובל את כ״ץ, אבל זאת ההחלטה הכי טובה שמישהו אי פעם קיבל - לסגור את האשפה הזו שנקראת גלגל״צ. משמיעים את אותו שיר 5 פעמים בשעה ועושים לך איתו...
לא סובל את כ״ץ, אבל זאת ההחלטה הכי טובה שמישהו אי פעם קיבל - לסגור את האשפה הזו שנקראת גלגל״צ. משמיעים את אותו שיר 5 פעמים בשעה ועושים לך איתו שטיפת מוח, ואחר כך הם עוד חושבים שהם משדרים מוסיקה. פלייליסט נכה עם אותם שירים כל הזמן.המשך 09:16 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא סוגרים את גלגלץ
לא סוגרים את גלגלץ09:32 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ערן לא ערני
הוא אמר שישאיר את גלגלץ...09:35 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
למה פעמיים
כשאנשים חוזרים על דברים זה באמת מעצבן09:37 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גלצ - גיס חמישי הפועל נגד ביטחונה וקיומה של המדינה ולהפלת הממשלה - בשם צה"ל!!
גלצ - גיס חמישי הפועל נגד ביטחונה וקיומה של המדינה ולהפלת הממשלה - בשם צה"ל!!09:18 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: גלצ - גיס חמישי הפועל נגד ביטחונה וקיומה של המדינה ולהפלת הממשלה - בשם צה"ל!!
סוכנים קטארים בלשכת ראש הממשלה, זה טוב לביטחונה וקיומה של המדינה - בשם נתניהו!!10:33 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי
מאוחר מידי. תחנה שהצמיחה מתוכה את הרעלנים הגדולים במדינה. אינה מייצגת את חיילי צה"ל אלא להיפך. בושה של מקום!09:17 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שם משמואל
יש עוד משהו במדינה הזו שהממשלה הזו לא הרסה? רק שואל09:25 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא יקרא שמך שמואל...
בתגובה ל: שם משמואל
הממשלה מנסה לפרק (ולא הורסת) את מעוזי הסמוך שפשה בכל מחוזות מערכות המשפט/תקשורת ולצערינו גם בראשי מערכות הביטחון (שבכ וצהל-שלא מקדמים אנשים טובים ש"אינם מהסוג הנכון"10:00 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי
בתגובה ל: שם משמואל
צריך להרוס את כל מה שנלחם בעם ישראל. ואם הרסנו אז אנחנו שמחים. איזה כיף!10:02 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: צחי
ביביסטים זה כת, לא עם.10:34 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חושב
מעולם לא הצבעתי לליכוד - אם זה יקרה . שוקל . בואו נראה איך יתמודד עם כל חבורות הזוהמה והרעל שיתחילו בקמפיין אדיר. (שאגב, רק יראה כמה...
מעולם לא הצבעתי לליכוד - אם זה יקרה . שוקל . בואו נראה איך יתמודד עם כל חבורות הזוהמה והרעל שיתחילו בקמפיין אדיר. (שאגב, רק יראה כמה שהוא צודק). ומכאן לתאגיד שאנו מממנים את אריה גולן וכל השאר שלא מפסיקים לטנף עלינו בוקר צהריים וערב!המשך 09:48 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר בן אבו
ווב מעוד לחסגור את גלה צהל אפך ליאיות פולטי ומסית טוב מעוד שר כץ ליסגור את גלה צהל מיזמן לא של חיילנו אפך לאיות...
ווב מעוד לחסגור את גלה צהל אפך ליאיות פולטי ומסית טוב מעוד שר כץ ליסגור את גלה צהל מיזמן לא של חיילנו אפך לאיות של אשכנזים לא בבת סיפרנו תודה לישראל כץ לליסגור מיד את גלה צהל איה אמור לשרת את חיילנו בילבד תודה לשר אביטחון אל סגיאת גלה צהלהמשך 09:35 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מני
יש!!! איזה יופי. הגיע הזמן10:01 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניר
הגיע הזמן10:19 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בקרוב, כל מה שהוא לא אלג'זירה 14 האנטישמי יסגר. איראן זה כאן!10:28 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
התחנה פוגעת פגיעה קשה בצה"ל כצבא העם ובאופיו הממלכתי??? לא הממשלה פוגעת בצה"ל ובאופיו הממלכתי, כאשר מונעת את גיוסם של 80,000 חרדים בני 18-21 ??? איך הפליה בין דם לדם בתוך...
התחנה פוגעת פגיעה קשה בצה"ל כצבא העם ובאופיו הממלכתי??? לא הממשלה פוגעת בצה"ל ובאופיו הממלכתי, כאשר מונעת את גיוסם של 80,000 חרדים בני 18-21 ??? איך הפליה בין דם לדם בתוך עם ישראל שומרת על ממלכתיות או אחדות בתוך עם ישראל???המשך 10:26 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר