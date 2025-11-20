המנהל האזרחי התחיל בתהליך להפקעה זמנית של כ־1,800 דונם קרקע באזור האתר הארכיאולוגי בסבסטיה, בו שכנה בעבר בירת ממלכת ישראל

המנהל האזרחי התחיל היום (חמישי) בתהליך להפקעה זמנית של כ־1,800 דונם קרקע באזור האתר הארכיאולוגי בסבסטיה, בו שכנה בעבר בירת ממלכת ישראל. במהלך נועד לאפשר פיתוח תשתיות, הרחבת החפירות הארכיאולוגיות וחשיפת ממצאים היסטוריים נוספים.

ההחלטה מגיעה לאחר שנים בהן עמד מוזנח. האתר הארכיאולוגי המרשים עבר תהליך שיקום מקיף שבמסגרתו שופצו שבילי הגישה, נוקו השרידים הארכיאולוגיים, והוצבו שלטי הסבר חדשים לטובת המבקרים. ההפקעה תתבצע במרחבים של האתר הארכיאולוגי שנמצאים בשטח C, ויוצאת לפועל בעקבות הזנחה מכוונת מצד הבעלים והרשויות הפלסטיניות. בהתאם לכך, הודיעו גורמי המנהל האזרחי לבעלי הקרקע על תחילת ההליך והעברת השטח לניהול היחידה. וזאת בהתאם לחוק, ובמסגרת פרויקט רחב שמוביל משרד המורשת, הכולל השקעה של כ־32 מיליון ש"ח לשדרוג האתר, הנגישות למבקרים ופיתוח המרחב הארכיאולוגי.

סבסטיה: נוסדה בימי עמרי ואחאב

אתר סבסטיה בשומרון העתיקה הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים המרכזיים ביהודה ושומרון, בעל חשיבות היסטורית ותרבותית ייחודית לעם היהודי. העיר, שנוסדה כבירת ממלכת ישראל בימי עמרי ואחאב, חשפה ממצאים מרשימים מתקופת בית ראשון, ובהם ארמון מלכותי וכתובות עבריות נדירות. בתקופות המאוחרות יותר הורחבה סבסטיה והפכה לעיר רומית בולטת, עם תיאטרון, רחוב עמודים ומקדש אוגוסטוס. ריבוי שכבות ההתיישבות באתר הופך אותו לאבן שואבת למחקר ולשימור, ומשקף למבקרים את עומק ההיסטוריה של האזור.

לצד זאת, יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה מבצעת בשטח עבודת עומק מקצועית ורחבת היקף – לראשונה זה למעלה מעשור – הכוללת חשיפת מקטעים חדשים של רחוב העמודים ההלניסטי־רומי, שיקום ושימור מדרכות האבן הקדומות, מיפוי ותיעוד בסיסי העמודים המרשימים הסמוכים לשער העיר העתיק, לצד פעולות שימור מונעות לאורך המתחם כולו. עבודת הצוותים בשטח נתמכת בהשקעה ממשלתית משמעותית של כ־32 מיליון ש״ח.

קמ"ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן: "סבסטיה היא אחד האתרים הארכאולוגיים החשובים ביותר ביהודה ושומרון. בשנים האחרונות האתר סבל מפגיעה, הזנחה ולעיתים אף הרס מכוון. הפקעת השטח והטיפול באתר תבטיח כי שרידו הייחודיים יהיו נגישים ומוגנים עבור הציבור והדורות הבאים. נמשיך לפעול ללא לאות באמצעות כלל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לשמור על נכסי המורשת והתרבות הלאומיים".