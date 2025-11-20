מהלך מסיק שתואם ואושר על ידי צה״ל, הותקף בעל חווה הסמוכה למגדלים באבנים ונפצע קל. ישראל רפפורט, בעל החווה שהותקף, העיד כי הפורעים "השתוללו ותקפו". ראש המועצה יוסי דגן דרש: "לעצור מיד את התוקף"

תקיפה במהלך מסיק מתואם: פורעים ערביים שהגיעו היום (חמישי) למסיק מתואם תקפו באבנים את ישראל רפפורט, בעל חוות נוף אב״י הסמוכה ליישוב מגדלים. הפורעים הגיעו למקום, ולאחר זמן קצר החלו בתקיפתו של רפפורט שהיה במקום, ונפצע קל בפניו בעקבות זריקת האבנים של הפורעים. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, שוחח איתו לאחר התקיפה וקרא לעצור את התוקף.

"הייתי יחד עם שני ג׳יפים של הצבא שהגיעו כדי לאבטח את החווה. זיהיתי כ-10-20 מוסקים שנכנסו לשטחים של החווה, צמוד לחווה, לפני הזמן שתוכנן וגם לא דרך נקודת הבדיקה הביטחונית" סיפר רפפורט. "״בשלב מסוים, חלק מהערבים החלו לצעוק, לאיים ולהשתולל. אחד מהם הרים אבן, והוא ואח שלו התחילו לתקוף אותי באגרופים לפנים. לקח קצת זמן עד שהתאוששתי, הלכתי קצת אחורה, ואז הצלחתי להקפיץ את הכוחות של הצבא. ברגע שהתוקפים והמחבל הבין שהם מגיעים, אז הוא בעצם ברח, נמלט לכיוון הכביש, וכרגע עוד לא תפסו אותו".

ראש מועצת שומרון הגיב בחריפות וקרא למעצר התוקפים. "בשנים האחרונות עונת המסיק הפכה לעונת הפרובוקציה וההסתה של גורמי שמאל קיצוני וגורמים עוינים מהארץ ומחו״ל – עונת המסיק הפכה לעונת המסית" אמר דגן. "אנחנו דורשים לעצור מיידית את התוקף ואת מי שמסית ומלווה את האירועים הללו. לא ייתכן שבעל חווה יהודי מותקף באבנים במהלך מסיק שאושר על ידי צה״ל, ואנחנו נעבור על כך לסדר היום".

דגן הדגיש כי המועצה תמשיך לעמוד לצידם של בעלי החוות בכל האזור: "התושבים כאן עושים את המעשה הציוני הפשוט ביותר – בונים, מעבדים, מפתחים את הארץ. המדינה חייבת להגן עליהם. כל מי שמנצל מסיק כדי לייצר טרור צריך להבין שמול אלימות ופרובוקציות תהיה אכיפה ואפס סובלנות".