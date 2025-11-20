יהודה פוליקר חוזר לסלוניקי 80 שנה אחרי הגירוש – ומבצע את "עיניים שלי" עטוף בדגל ישראל. רגע מצמרר, מעגל משפחתי שנסגר והכנה למופע 40 שנה נוסף בתל אביב

80 שנה אחרי שאביו ומשפחתו גורשו מהעיר סלוניקי למחנה ההשמדה אושוויץ – יהודה פוליקר חזר אל המקום שבו הכול נקטע, וסגר מעגל מהסוג שמרעיד לב. מול קהל של כ-1,000 איש, בעיר שהייתה פעם בית לקהילה יהודית ענקית שנמחקה כמעט לחלוטין, הוא ביצע את "עיניים שלי", בדיוק 40 שנה אחרי יציאת אלבום המופת.

חזרה למקום שבו הכול נקטע

ההופעה התקיימה בלב סלוניקי, במקום שבו עמדו פעם חיי משפחתו של פוליקר – רגע לפני שהנאצים גררו אותם אל רכבות הגירוש. על הבמה, פוליקר עלה עטוף בדגל ישראל, מחווה שהקפיאה את הקהל היווני-יהודי-ישראלי שהגיע להתרגש יחד איתו.

"מקווה שהם רואים אותי וגאים": הרגע המצמרר על הבמה

"אני לא מאמין שעברו 40 שנה לאלבום 'עיניים שלי'. אני מאוד נרגש לציין את התאריך הזה על אדמת סלוניקי, המקום ממנו הוריי גורשו למחנות לפני 80 שנה. מקווה שברוחם הם רואים אותי הערב הזה סוגר מעגל וגאים בי", אמר פוליקר בקול רועד.

בדרך ל-75: פוליקר חוגג שוב בתל אביב

בחודש הבא יציין פוליקר את יום הולדתו ה-75, וב-7 בינואר יעלה שוב על הבמה, הפעם בהיכל התרבות בתל אביב, למופע נוסף לציון 40 שנה לאלבום "עיניים שלי". אלבום שהפך ליצירת יסוד בתרבות הישראלית והביא ללב המיינסטרים את כאבי הדור השני לשואה, את הפיוט היווני ואת סיפורו האישי של הבית שנשרף.

דגל ישראל על בימת סלוניקי: מחווה שהקפיאה את האולם

התמונה של פוליקר עומד על הבמה, עטוף בדגל ישראל, במקום שבו נרצחה משפחתו – הפכה לרגע שמסכם את כל מהות המסע הזה: זיכרון, תשובה היסטורית וגאווה יהודית שמרימה ראש.