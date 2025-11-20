10:19

צה"ל חושף מסמכים של חמאס: כך הארגון מגייס כספים דרך "צדקה"

10:01

שכם: לוחם מילואים נפצע באורח בינוני מירי מחבלים

09:55

צוותי הכיבוי קבעו: השריפות בבאר שבע פרצו מהצתות מכוונות

09:41

כתב 12 נגד השר: "הוא לא יעצור עד שמישהו ייקח סכין וידקור"

09:37

ינון מגל חזר; המספרים של ערוץ 14 עוד לא

09:25

שלושה ימים אחרי הפינוי: יישוב חדש הוקדם במזרח גוש עציון

09:12

רגב נגד סמוטריץ': "זה עוול ולא אתן את ידי לכך"

09:08

סערה ביישוב עלי בבנימין

08:51

טראמפ על המנחה הפופולארי: "תורידו את הטיפש מהאוויר!"

08:50

משה פייגלין חושף: קיבלתי סטירת לחי מהרב אורי שרקי

08:37

אפקט התקיפות: נשיא לבנון שוב קורא לשיחות עם ישראל

08:27

היסטריה ביש עתיד בעקבות המהלך של לפיד

08:14

כוכב ענק: אבדיה סיים עם טריפל דאבל והוביל קאמבק עצום

07:55

קשר מות: האם השכולה מוציאה ספר שירים

07:49

קולה: “אירוע שלא קרה מתולדות המדינה, החקירה חייבת להתקדם"

07:38

חשד להצתות: 9 שריפות בבנייני מגורים בבאר שבע

21:26

אחרי שהותקפה ברשת, אן זיוי מתחרטת: "לא הכוונה, סליחה"

21:21

לראשונה: פיקוד העורף מעניק לחוות ההתיישבות ביו"ש אזורי התרעה

20:49

בג"צ הוציא צו על תנאי: "מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית"

20:37

מערכת הטילים המשוטטים מתרחבת

