לוחם במילואים נפצע הלילה (בין רביעי לחמישי) באורח בינוני בפעילות באזור שכם מירי מחבלים ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה.
האירוע התרחש כשכוחות צה"ל מחטיבת שומרון פעלה במבצע חטיבתי נרחב במספר כפרים בעומק שכם, לאיתור אמצעי לחימה ומעצר מחבלים. במהלך אחד המעצרים בשכם, מחבלים ירו לעבר הלוחמים. כתוצאה מהירי כאמור לוחם צה"ל במילואים נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה.
לפני יומיים מחבל חוסל הלילה בשכם לאחר השליך מטען לעבר כוחות צה"ל. אין נפגעים לכוחותינו. האירוע התרחש במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים מחטיבת שומרון באזור. לפני כשבוע וחצי לוחמי יחידת דובדבן, בפעילות משותפת עם שב״כ, ביצעו פעילות לילית במרחב עסכר שבשכם – במהלכו הם עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע. דובר צה"ל פרסם תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים, אשר מציג את רגעי המעצר. לפי הודעת דובר צה"ל, "במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים לשטח באופן מסוערב, סרקו מבנים ועצרו את המחבל. המחבל הועבר להמשך טיפול במערכת הביטחון".
