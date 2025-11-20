צוותי החקירה של כבאות והצלה עדיין פועלים בזירת גל השריפות בבאר שבע, כשהממצאים הראשוניים עולה כי השריפות בשתי זירות פרצו עקב הצתה. מסלול הסמנים בזירות מציג תבנית פעולה המעידה על מסלול הצתות

שעות אחרי תחילת גל השריפות בבאר שבע, צוותי חקירה של כבאות והצלה עדיין פועלים כעת (חמישי) בזירת האירוע על מנת לקבוע את הסיבות לפריצת גל השריפות בשכונת המגורים. בצוותים אמרו כי מהממצאים שעולים כעת מהשטח בשלב זה, נקבע כי בשתי זירות מדובר בהצתה.

עוד נאמר כי על פי מסלול הסמנים בזירות – מדובר בתבנית פעולה המעידה על מסלול הצתות, מה שמעלה חשד להמשך פעולות דומות. עם זאת, בצוותי הכיבוי הבהירו כי "החקירה נמשכת לבחינת כל הכיוונים. צוות חקירה של כבאות והצלה מחוז דרום נמצא בזירה ופועל לגיבוש ממצאים".

כאמור, במהלך כל הלילה התקבלו עשרות דיווחים במוקד 102 של כבאות והצלה על שריפות בבניינים בני 3,4,5 קומות ברחובות השונים. צוותי כבאות והצלה מתחנת באר שבע הוזנקו לשריפות שפרצו בדירות, לובאי ובמקלטי הבניינים.

עם הגעת הצוותים לזירות האירועים השונות וחלק מהזירות אף במקביל, זיהו הלוחמים שריפות בלובאי הבניינים, בארונות החשמל ובמקלטים, לוחמי האש פעלו לכיבוי המוקדים וביצעו סריקות לאיתור לכודים בכל הדירות עקב דיווחים של דיירים על עשן בכל קומות הבניין. רוב דיירי הבניינים הונחו להסתגר בבתים לשים סמרטוטים רטובים במפתן הדלת לסגור חלונות ודלתות ולהיכנס לחדרים פנימיים.

לאורך הלילה דווח כי 15 לכודים חולצו מהדירות הבוערות, כששני בני אדם נפצעו באורח קל – בהם אישה בת 48 וגבר בן 46, שפונו לבית החולים סורוקה. עוד דווח כי קטין בן 16 וחצי, יהודי תושב העיר, נעצר בחשד למעורבות בהצתות.