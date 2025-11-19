יובל גולד משחרר את "פיטר פן" – סינגל אישי ומרגש מתוך האלבום "גנטיקה של רוקנרול". אחרי "היה נחמד", "דארלינג" ו"אגו", הוא חוזר לשורשים, לאמא שרי שהשפיעה עליו יותר מכול, ולרוקנרול שזורם לו בגנטיקה

יובל גולד, אחד השמות הבולטים שעלו מתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2024", משחרר את "פיטר פן", סינגל נוסף מתוך האלבום הקרוב "גנטיקה של רוקנרול". אחרי "היה נחמד", "דארלינג" ו"אגו" – מגיע השיר שבו הוא מוריד את כל המסכות.

האזינו לשיר החדש של יובל גולד – "פיטר פן"

"זה השיר הכי אישי שכתבתי"

גולד מספר כי מדובר ברגע של חשיפה אמיתית: "פיטר פן הוא השיר הכי אישי שכתבתי עד היום. ידעתי שבאיזשהו שלב אגע במשפחה שלי – זו תמיד תהיה הזהות שלי." מאחורי המילים מסתתר ילד שלמד לגדול בין במה, עשן, קהל – ואמא אחת עם דם רוקנרול.

"הפחד הכי גדול שלי? שיראו בי רק "הבן של"

יובל מודה שבמשך שנים ניסה לברוח מהתיוגים: "פחדתי שתמיד אחשב רק 'הבן של' או 'האח של'. רציתי שהקול שלי יעמוד בזכות עצמו." אבל דווקא המסע המוזיקלי גרם לו להבין משהו חשוב: הבית שממנו הוא מגיע – הוא לא עול, אלא מקור כוח. הרגע שבו התחיל לכתוב מהמקום הכי אמיתי שיש, היה הרגע שבו המוזיקה שלו התגבשה סופית.

אמא, הרוקנרול – והגנטיקה שזורמת בדם

השיר נכתב יחד עם אבי אוחיון והופק מוזיקלית על ידי גולד עצמו, כהודיה לאמו שרי – האישה שהשפיעה עליו יותר מכול, ושממנה ירש את אהבת הבמה והרוקנרול. "ככל שאני מתבגר, אני מבין כמה אני דומה לה, כמה הרוקנרול פשוט זורם לי בדם. זו גנטיקה."

עטיפת הסינגל צוירה על-ידי אחייניתו מיקה, בהשראת "לעולם בעקבות השמש" של אימו – מחווה משפחתית שמזקקת את ליבו של השיר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יובל משמיע לאימו את השיר שכתב עליה. (באדיבות יח"צ)

הדרך מהכוכב הבא – ועד הרוקנרול בבמות הגדולות

יובל פרץ לתודעה הציבורית בכוכב הבא עם הלהיט הוויראלי "היה נחמד", שנכנס מיד לפלייליסט גלגל"צ. מאז הוא לא עוצר: "דארלינג", שכתב יחד עם אבי אוחיון ומתן דרור, ו-"אגו", שכתב עם עומר יפת, סימנו אותו כאחד היוצרים המדויקים והחדים בסצנה הישראלית.

ועכשיו – עם "פיטר פן", הוא סוגר מעגל ומחזיר את הרוקנרול אל מרכז הבמה.

אלבום חדש בדרך

"פיטר פן" הוא הסינגל הבא מתוך האלבום "גנטיקה של רוקנרול", שעתיד לצאת בקרוב – פרויקט שבו גולד מתכנס אל הסיפור האישי שלו, אבל גם אל ההשפעות המוזיקליות שהביאו אותו עד הלום.