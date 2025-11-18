שלב ב' ברפורמת השידורים של שר התקשורת יוצא לדרך: תחנות רדיו פרטיות יוכלו לשדר בפריסה ארצית. השר קרעי: ערוצי הרדיו יהיו חופשיים לשדר והציבור יהיה חופשי לבחור

משרד התקשורת מפרסם היום (שלישי) את תזכיר חוק התקשורת (רדיו), ובו מודל חדש לשידורי הרדיו המסחריים בישראל. מטרת הרפורמה היא להסיר חסמי כניסה לשוק הרדיו ולעבור לתצורת מכרז פתוח, שקוף ושוויוני, שיאפשר את הסבתן של תחנות רדיו אזוריות לשידורי רדיו בפריסה ארצית וכן את הקמתן של תחנות רדיו חדשות, כך שהציבור ייהנה ממגוון רחב יותר של אפשרויות, ויוכל להאזין לכל תחנה מכל מקום בארץ.

התזכיר שפורסם להערות הציבור יאפשר לראשונה לגופים עסקיים לשדר שידורי רדיו FM מסחריים ללא הגבלות גיאוגרפיות, וכך תינתן גמישות מלאה לתחנות בבחירת מודל השידור שלהם, לרבות האפשרות של שידור במודל האזורי הקיים. כיום ישנו "נתק" בין אזורי הנגב, יהודה ושומרון והגליל לבין מרכז הארץ וירושלים, מאחר שתחנה פרטית אינה רשאית לשדר באופן רחב למאזינים במספר אזורים. הרפורמה המוצעת עתידה לשנות זאת ולאפשר לכולם להאזין לתחנות האהובות עליהם מכל מקום, לפי בחירת התחנה.

במסגרת הרפורמה המוצעת, ייערך מכרז פתוח, שקוף ושוויוני להקצאת תדרי FM, בו יוכלו להתמודד הן שחקנים חדשים והן בעלי זיכיונות קיימים. המעבר למודל החדש יבוצע באופן הדרגתי, כך שתדרים פנויים חדשים יועמדו למכרז. בעל זיכיון קיים יוכל להתמודד במכרז עוד לפני פקיעת זיכיונו, ואם יזכה במכרז יוכל לעבור לשידור במתכונת החדשה ואף לשדר בפריסה ארצית רחבה.

המכרז יתבסס על מחיר, במטרה להבטיח שהמשאב הציבורי של תדר הרדיו יוקצה לגורם היעיל ביותר, כשכל גורם יוכל להחזיק ב-3 אפיקי תדר לכל היותר.

התזכיר מסתמך על חוות דעת כלכלית שבחנה לעומק את המודל הקיים בשוק ואת ההבדלים בין טכנולוגיות שידור שונות, משידורים אנלוגיים ב-AM ו-FM ועד אלטרנטיבות דיגיטליות כמו DAB ו-OTT.

חוות הדעת מצביעה על כך שחלוקת הארץ ל-13 אזורי זיכיון מונעת ניצול יעיל של משאב התדר, בשל כפיית מגבלות גאוגרפיות וטכנולוגיות מלאכותיות, וגרמה ליצירת שווקים ריכוזיים ביותר. על פי חוות הדעת, המודל האזורי, שנולד בשנות ה-90, אינו משרת עוד את מטרותיו המקוריות. כמו כן, המודל המכרזי העומד בבסיס שיטת הזיכיונות מבוסס על הערכות סובייקטיביות ואינו שקוף או יעיל כלכלית.

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "אנחנו ממשיכים לפתוח את שוק התקשורת, להסיר חסמים, לשבור מונופולים ולתת כוח אמיתי לציבור. אחרי מהפכת הטלוויזיה שנמצאת בהליך חקיקה בכנסת, אנו מחברים כעת את הפריפריה והמרכז ברדיו מסחרי ראשון מסוגו בישראל, ללא מגבלות גיאוגרפיות וללא בירוקרטיה מיותרת. הגיע הזמן להסיר את המגבלות המלאכותיות, לפתוח את השוק לתחרות ולהחזיר את הכוח לצרכן הישראלי. ערוצי הרדיו יהיו חופשיים לשדר והציבור יהיה חופשי לבחור".

מנכ"ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "אנחנו מובילים מעבר לשיטה פתוחה, תחרותית ושוויונית — שיטה שתסיר את המגבלות שפגעו במשך שנים בהתפתחות השוק ובניצול היעיל של משאבי התדרים. המודל החדש יאפשר סוף סוף הקמה של תחנות רדיו מסחריות בפריסה ארצית, ויביא לציבור המאזינים יותר תחרות, יותר מגוון ויותר אפשרויות בחירה."