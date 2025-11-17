חדשות סרוגים

הנשיא טראמפ מודיע: נמכור מטוסי F-35 לסעודיה
(צילום: לירי אגמי /פלאש 90)
17.11.2025 / 22:20

אחרי הדיווחים, הנשיא האמריקני הודה כי ימכור מטוסים לסעודיה. טראמפ אמר בסוף השבוע האחרון כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר הערב בקולו והודה כי ימכור מטוסי F-35 לסעודיה. לפני כן בכיר בבית הלבן אמר הערב (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס שטראמפ נוטה לאשר את עסקת ה-F-35.

נזכיר כי במהלך סוף השבוע האחרון אמר טראמפ אמר כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם וכי הוא מקווה שהסעודים יצטרפו בקרוב.

בשבוע שעבר דווח כי ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

לפי שני גורמים אמריקנים, הבקשה הועברה ישירות לנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה, ולאחר בחינה ממושכת הגיעה כעת לדרג הבכיר במשרד ההגנה. הפנטגון סיים את ההערכה המקצועית, והנושא עלה לשולחנו של מזכיר ההגנה. עם זאת, עדיין נדרשים אישור קבינט, חתימה של טראמפ והודעה לקונגרס בטרם תצא העסקה לפועל.
דונלד טראמפ
הסכמי אברהם
סעודיה

