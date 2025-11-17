הנשיא טראמפ מודיע: נמכור מטוסי F-35 לסעודיה

אחרי הדיווחים, הנשיא האמריקני הודה כי ימכור מטוסים לסעודיה. טראמפ אמר בסוף השבוע האחרון כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר הערב בקולו והודה כי ימכור מטוסי F-35 לסעודיה. לפני כן בכיר בבית הלבן אמר הערב (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס שטראמפ נוטה לאשר את עסקת ה-F-35.

נזכיר כי במהלך סוף השבוע האחרון אמר טראמפ אמר כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם וכי הוא מקווה שהסעודים יצטרפו בקרוב.

בשבוע שעבר דווח כי ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

